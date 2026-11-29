▲ 골 세리머니를 펼치는 전북 티아고

프로축구 K리그1 전북 현대가 울산 HD와 올 시즌 4차례 '현대가 더비'를 모두 승리로 이끌며 최근 이어진 4경기 무승 행진에 마침표를 찍었습니다.전북은 29일 울산문수축구장에서 열린 울산과 하나은행 K리그1 2026 37라운드 원정에서 티아고의 멀티 골 '원맨쇼'를 앞세워 2-1 승리를 따냈습니다.이날 승리로 전북은 지난해부터 이어진 울산과 '현대가 더비'에서 6연승(2025년 2승·2026년 4승)을 이어갔고, 최근 이어진 4경기 무승(2무 2패)의 부진도 씻어냈습니다.반면 울산은 올 시즌을 마지막으로 지휘봉을 내려놓는 김현석 감독의 홈 고별전에서 패배하며 2연패에 빠졌습니다.또 울산은 이날 승리했다면 2위 확정과 함께 2027-2028시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 직행권을 따낼 수 있었지만, 전북에 덜미를 잡히며 정규리그 최종전으로 기회를 미루게 됐습니다.울산은 올 시즌 홈 최종전을 맞아 3-4-3 전술의 오른쪽 윙백 자리에 이용 코치를 배치해 현역 은퇴 경기를 치르게 했습니다.이용 코치는 지난해까지 수원FC에서 뛰다가 제대로 현역 은퇴식을 치르지 못하고 올 시즌부터 '친정' 울산의 코치로 돌아왔는데, 이날 홈 최종전에서 은퇴 경기를 치르기 위해 선수로 등록하며 홈 팬들 앞에서 전반 33분까지 소화한 뒤 벤치로 돌아갔습니다.전반 초반 울산의 공격이 매서웠습니다.울산은 전반 4분 왼쪽 측면으로 빠르게 쇄도한 에릭이 침투 패스를 넣어주자 이동경이 페널티지역 왼쪽에서 강력한 왼발 슈팅을 때린 게 전북 골키퍼 송범근의 슈퍼 세이브에 막혀 득점으로 연결되지 않은 게 아쉬웠습니다.이어진 코너킥 상황에서 울산은 전반 5분 에릭의 헤더가 또다시 송범근에게 잡히면서 골 기회를 연거푸 놓쳤습니다.반격에 나선 전북은 전반 9분 페널티지역 오른쪽으로 파고든 전병관의 왼발 슈팅이 골대를 노렸지만 울산 수문장 조현우를 뚫지 못했습니다.두 팀은 전반전 내내 공방을 펼쳤지만 끝내 골 맛을 보지 못하고 득점 없이 후반전에 들어갔습니다.치열했던 '영의 균형'은 후반 23분 전북 티아고의 발끝에서 깨졌습니다.이승우가 찔러준 패스를 받은 이동준이 골 지역 정면에서 울산 골키퍼 조현우와 볼 다툼에서 넘어지면서 볼이 흐르자 티아고가 재빨리 왼발로 차넣어 득점에 성공했습니다.티아고는 후반 30분 역습을 펼친 이동준의 패스를 받아 골 지역 정면에서 오른발로 추가 골이자 이날 경기의 결승 골까지 책임졌습니다.이동준은 티아고의 멀티 골을 모두 돕는 멀티 도움을 작성했습니다.울산은 후반 37분 이진현의 추격 골이 터졌지만 끝내 경기를 뒤집지는 못했습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)