▲ 조국혁신당 신장식 대표 등 지도부가 지난 8월 5일 경남 양산 평산마을에서 문재인 전 대통령을 예방하고 있다.

문재인 전 대통령이 오늘(29일) "민주개혁 진영이 흔들림 없이 하나가 돼야 한다"고 밝혔습니다.문 전 대통령은 오늘 국회에서 열린 '조국혁신당 창당 1천일' 기념행사에서 혁신당 정춘생 사무총장이 대독한 축사를 통해 "역사를 거꾸로 돌리려는 퇴행적 세력은 여전히 강고하다"며 이같이 강조했습니다.문 전 대통령은 "혁신당은 초유의 헌정 유린 사태를 맞아 내란 종식의 가장 선봉에 섰으며, 우리 사회의 오랜 숙원인 검찰개혁과 사법개혁을 완수하기 위해 온몸을 던져 헌신해왔다"며 "여러분의 그 용기와 행동이 있었기에 대한민국은 위기를 넘어 다시 민주주의의 길로 나아갈 수 있었다"고 말했습니다.이어 "나는 민주당을 사랑하는 당원이면서 동시에 혁신당에도 매우 각별한 마음을 갖고 있다"며 "문재인 정부에서 나와 함께 국정을 운영하며 뜻을 같이한 소중한 동지들이 주축이 돼 헌신적으로 일궈온 정당이기 때문"이라고 설명했습니다.문 전 대통령은 "이재명 정부 성공을 뒷받침하고 민주개혁 정권을 굳건히 재창출할 수 있도록 힘을 모아주시라"며 "민주당과의 연대와 통합에 주저하지 않으면서 민주개혁 진영 전체의 단결을 이끄는 든든한 가교이자 추진력이 되어주실 것을 당부한다"고 말했습니다.(사진=조국혁신당 제공, 연합뉴스)