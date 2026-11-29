무소속 한동훈 의원이 오늘(29일) 자신에 대한 국민의힘 중앙윤리위원회의 제명 처분이 조작됐다는 의혹이 제기된 것 관련해 징계 무효 소송 등 법적 대응을 하겠다고 밝혔습니다.



오늘 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 연 한 의원은 "법원에 제명 결의 무효 확인의 소를 제기하고 동시에 제명 결의에 효력정지 가처분도 신청하겠다"며 "원천 무효인 조작 제명과 기획 숙청에 대해 법원에 신속하고 공정한 판단을 구하겠다"고 말했습니다.



그 시점은 다음 주 정도로 못 박았습니다.



최근 국민의힘 전·현직 윤리위원은 장동혁 대표의 윤리위 배후 조종을 통한 '한동훈 기획 제명' 의혹을 제기하고 관련 자료를 공개했습니다.



한 의원은 이를 언급하며 "저에 대한 제명은 처음부터 십자가 처형으로 기획된 조작 제명이었다"고 목소릴 높였습니다.



한 의원은 이어 "최악의 사당화이자 정당민주주의의 실종"이라고 강조한 뒤 "이런 사실이 폭로되고 증거로 제시됐음에도 당권파는 그 사실을 부인하지 못하면서도 정치적 방식의 정상화는 강력하게 공개적으로 거부하고 있다"며 "대단히 안타깝게도 법적인 방법 외에 다른 방법은 없어 보인다"고 덧붙였습니다.



한 의원은 또 "자기 정적을 없애기 위해 청부업자 같은 윤리위를 구성하고 오더를 주는 당 대표를 간판으로 하는 야당이 이재명 정권의 민주공화국 파괴 폭주를 막을 수 있겠느냐"며 "사당화를 바로잡고 보수를 재건하고 이재명 민주당 정권의 폭주를 저지하기 위한 필수적 관문이 조작징계를 바로잡는 길"이라고 강조했습니다.



징계 사유가 됐던 '당원게시판 의혹'과 관련해선 "당게 관련해 가입한 적도 없고 어떤 종류의 글을 쓴 적도 없다"는 기존 입장을 또 한 번 내놨습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)