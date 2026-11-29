▲ 일본의 한 대학 캠퍼스 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

기초 연구에 대한 탄탄한 지원으로 유명했던 일본 이공계가 경쟁 격화와 엔화 약세, 물가 상승 등으로 연구 자금 확보에 애를 먹고 있는 모습입니다.니혼게이자이신문은 오늘(29일) 문부과학성 조사 결과를 인용해 연간 연구 자금이 전혀 없는 일본의 이공계 대학교수가 전체의 20%에 달한다고 보도했습니다.문부과학성 산하 일본 과학기술학술정책연구소(NISTEP) 분석에 따르면 이공계 대학교수가 스스로 용도를 결정할 수 있는 연구 자금은 연간 평균 364만 엔(약 2천891만 원)이었습니다.상위 8% 교수가 연평균 1천만 엔(약 8천360만 원)을 확보하는 등 전체 연구 자금의 76%가 상위 20% 교수들에게 집중된 양극화 현상이 두드러졌습니다.대학 교수가 쓸 수 있는 전체 연구 자금 중 약 80%는 연구진이 타 대학 등과 경쟁을 뚫고 따내야 하는 성격이며 대학 등이 연구자들에게 배분하는 비경쟁적 자금은 20%에 그쳤습니다.연구비 확보가 점차 어려워지는 상황에서 연구에 필요한 재료·장비값이 물가 상승과 엔저 현상에 따라 점차 높아지고 있습니다.여기에 연구 성과를 발표하는 데 필요한 논문 게재료가 최근 급등한 것도 일본 연구자들을 압박하는 요소입니다.신문은 학회 참석 비용을 사비로 충당하는 연구자들도 있지만, 일본의 교수 급여마저 수년째 제자리걸음이라고 지적했습니다.일본 후생노동성의 임금구조 기본통계 조사에 따르면 지난해 일본 대학 교수의 평균 연봉 추정치는 1천82만 엔(9천42만 원)으로 10년 전 1천87만 엔보다 오히려 쪼그라들었습니다.반면, 미국 대학 교수들의 평균 연봉은 2025년 기준 약 16만 4천 달러(약 2억 1천873만 원)로 지난 10년간 매년 평균 약 2.6%씩 증가해 정체 상태인 일본과 대조를 이뤘습니다.신문은 미국, 유럽, 중국 등 주요 국가들이 파격적인 대우를 제시하며 최고 수준의 연구자들을 영입하는 상황에서 자국 연구자들의 상대적으로 낮은 처우와 연구 자금 확보 어려움이 향후 경쟁력 악화로 이어질 수 있다고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)