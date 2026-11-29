▲ DL그룹 이해욱 회장

국내 시공능력평가 6위인 DL이앤씨를 계열사로 둔 DL그룹의 이해욱 회장이 한밤중에 수백 명의 직원들을 회사로 소집해 '단체 집합 갑질' 논란이 불거진 가운데, "회장이 기분에 따라 마구잡이로 해고한다"는 DL그룹 관련 내부 제보도 시민단체에 접수됐던 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.시민단체 직장갑질119에 따르면 지난해 5월 DL그룹 계열사 직원이라고 밝힌 제보자는 이메일을 통해 "오너는 본인의 기분에 따라 임직원을 마구잡이로 해고하고 있습니다"고 주장했습니다.또, 이번 심야 소집 논란이 불거진 뒤에도 DL그룹 직원이라고 밝힌 제보자가 직장갑질119에 이메일을 보내 직원들의 휴식권 침해와 조직문화에 대한 문제를 제기한 것으로 파악됐습니다.DL 측은 이번 심야 소집에 대해 올해 3분기부터 플랜트 사업 실적이 악화돼 원인을 조사하던 중 그제(27일) 저녁 설계 부문에서 문제가 발견됐다며, 이를 신속히 공유하고 개선 대책을 마련하기 위해 불가피하게 직원들을 소집했다고 설명했습니다.잘못된 설계가 국내외에서 진행 중인 공사에도 영향을 미칠 수 있고 여러 팀의 공유가 필요했던 만큼 야간 소집을 포함한 신속한 대응이 필요한 상황이었다고 DL 측은 설명했습니다.DL 측은 SBS의 취재에 당시 야간 소집에 참석한 직원은 설계실 전체 직원 400명 가운데 절반 정도로 추정된다며, 밤 10시쯤 소집해 자정쯤 해산했지만 일부 직원은 더 늦게까지 회사에 머물렀다고 밝혔습니다.직장갑질119는 이해욱 회장의 공개 사과와 독립적인 진상조사, 고용노동부의 근로감독을 촉구하는 입장문을 발표한 가운데 DL그룹 내부 게시판 등에서도 이번 야간 소집을 둘러싼 직원들의 항의가 빗발치고 있습니다.(사진=연합뉴스)