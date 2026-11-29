▲ 지난 10월 14일 서울대공원 방사장에서 국내 최초로 번식에 성공한 레서 판다 쌍둥이 남매 마루와 마롱, 어미 리안(왼쪽)이 이동하고 있다.

서울대공원이 수도권 '거점동물원'이 됐습니다.기후에너지환경부는 경기 과천 서울대공원을 수도권 거점동물원으로 지정했습니다.재작년 충북 청주시 청주동물원이 중부권 거점동물원, 작년 전남광주 북구 우치동물원이 호남권 거점동물원으로 지정되고 세 번째 사례입니다.거점동물원은 동물원수족관법에 따라 권역별로 지정되며 권역 내 동물원 역량 강화 교육·홍보, 동물 질병·안전 관리 관련 지원, 종 보전·증식, 동물원 내 동물 서식 환경 개선 자문 등을 수행합니다.거점동물원이 지정되지 않은 권역은 이제 영남권만 남았습니다.거점동물원이 되려면 면적이 1만㎡ 이상이어야 하며 동물병원·교육시설·연구시설·방사훈련시설·검역시설·수의장비 등이 필요합니다.또, 수의인력은 4명, 사육·복지인력은 8명, 운영·관리인력은 5명, 시설·조경인력은 2명 이상 있어야 합니다.서울대공원엔 205종 1만 9천23마리 동물이 있으며 지원 인력을 제외하고 수의인력은 9명, 사육·복지인력은 66명, 운영·관리인력은 75명, 시설·조경인력은 43명입니다.서울대공원은 국내에서 미국동물원수족관협회(AZA) 인증을 받은 2개 동물원 중 하나입니다.시설과 동물 관리 면에서 '국제공인'을 받은 셈입니다.인증을 받은 다른 동물원은 경기 용인시 에버랜드입니다.기후부는 "서울대공원은 국제적 수준의 동물 복지·관리체계를 바탕으로 야생동물 보전과 복지 증진에 노력해왔고, 다른 동물원과 수족관의 동물 외과 수술과 영상 진단, 건강 검진을 지원해 왔다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)