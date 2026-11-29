▲ 무소속 한동훈 의원

무소속 한동훈 의원은 오늘(29일) 자신에 대한 국민의힘 중앙윤리위원회의 제명 처분이 조작됐다는 의혹이 제기된 것과 관련해 징계 무효 소송 등 법적 대응을 하겠다고 밝혔습니다.한 의원은 오늘 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "법원에 제명 결의 무효 확인의 소를 제기하고 동시에 제명 결의에 효력정지 가처분도 신청하겠다"며 "원천 무효인 조작 제명과 기획 숙청에 대해 법원에 신속하고 공정한 판단을 구하겠다"고 말했습니다.이어 "준비가 완료되는대로 접수할 것이고, 다음 주 중이 되지 않을까 예상한다"고 설명했습니다.최근 국민의힘 전·현직 윤리위원은 장동혁 대표의 윤리위 배후 조종을 통한 '한동훈 기획 제명' 의혹을 제기하고 관련 자료를 지속적으로 배포해왔습니다.한 의원은 이를 언급하며 "저에 대한 제명을 당 대표와 군사작전하듯이 기획하고 당 대표의 사주를 윤리위원장에게 은밀하게 전달했던 당사자들이 직접 나서서 증거자료를 공개하고 저를 비롯한 피해자들에게 사과하고 양심고백했다"고 강조했습니다.이어 "저에 대한 제명은 당대표가 정치적 욕심을 챙기기 위해 처음부터 십자가 처형으로 기획된 조작 제명이었다"며 "저 한 사람에 그친 게 아니었다.보수의 미래를 걱정하며 당 운영을 건설적으로 비판해온 구성원들에 대한 찍어내기식 징계가 모두 조작과 숙청의 과정이었다.최악의 사당화이자 정당민주주의의 실종"이라고 비판했습니다.또 "이런 사실이 폭로되고 증거로 제시됐음에도 당권파는 그 사실을 부인하지 못하면서도 정치적 방식의 정상화는 강력하게 공개적으로 거부하고 있다"고 지적했습니다.한 의원은 "지난 열 달 동안 불법적이고도 원천무효인 제명을 공당의 자정 기능을 통해 어떻게든 정치적으로 해결해보려고 백방으로 노력했다"며 "대단히 안타깝게도 이 상황까지 와서는 법적인 방법 외에 다른 방법은 없어보인다"고 전했습니다.그는 특히 지난 6월 부산 북갑 보궐선거에서 무소속으로 출마해 승리한 과정을 상기하며 "다들 이제는 비정상이 정상화될 것이라고들 하셨다.그러나 오히려 일부 당권파들의 전횡과 극단적 사당화는 더 심해지고 있다"고 주장했습니다.그러면서 "충분히 인내하면서 정치적 방법에 의한 해결을 모색했지만 당권파들이 제명이 무효되면 뭐든 걸어 또 징계해버리겠다고 법과 상식을 조롱하면서 역주행하고, 당을 바로잡아 보수를 재건해서 민주당을 제대로 견제해야 할 골든타임이 허망하게 지나는 지금, 제게는 더 인내할 권리가 없다.행동해야 할 책무만 있을 뿐"이라고 강조했습니다.한 의원은 "자기 재판을 막기 위해 특검을 만들고 특검에 가이드라인을 하나씩 주고 있는 이재명 대통령을, 자기 정적을 없애기 위해 청부업자 같은 윤리위를 구성하고 오더 주는 당대표를 간판으로 하는 야당이 막을 수 있겠느냐"고 목소리를 높였습니다.또 "조작징계를 바로잡는 건 저 한사람, 조작징계 피해자들만의 문제가 아니다.전통의 공당 국민의힘의 문제이고 민주당 폭거를 막아주길 바라는 상식적인 국민 모두의 문제"라고 덧붙였습니다.한 의원은 징계 사유가 됐던 '당원게시판 의혹'도 재차 부인했습니다.그는 "전혀 그런 사실이 없다.'당게' 관련해 가입한 적도 없고 어떤 종류의 글을 쓴 적도 없다.마타도어를 하고 있고 어떤 합리적 근거도 없다"며 "이게 가장 문제가 없단 걸 적극적으로 절 대신해 설명했던 사람이 장 대표였단 점도 상기해두면 될 것"이라고 반박했습니다.이어 가처분 신청을 결단한 것이 내년 국민의힘 전당대회를 염두에 둔 게 아니냐는 해석도 나온다는 질문에는 "당권이나 어떤 정치공학을 생각하고 있지 않다.그런 얘길 전제로 하기엔 지금 대한민국이 너무 큰 위기를 맞고 있다"고 답했습니다.오늘 회견에는 주요 친한계 의원들도 참석했으며 소통관 입구에는 한 의원의 지지자들도 수십 명 몰렸습니다.