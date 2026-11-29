▲ 인천시의회

인천시의회 의원이 소방공무원을 향해 모욕성 발언을 했다는 논란이 시의회와 노동조합 간 진실 공방으로 번졌습니다.인천시의회 행정안전위원회는 오늘(29일) 입장문을 내고 어제 전국공무원노동조합 인천소방지부가 발표한 성명을 반박했습니다.행안위는 입장문에서 "정확한 사실 확인 없이 자극적인 표현을 앞세워 소방 노조가 일방적인 성명을 발표한 데 강한 유감을 표한다"고 밝혔습니다.앞서 소방 노조는 어제 성명에서 인천시의회 A 의원이 지난 26일 시의회 정례회 기간 행안위 회의장에서 "소방 파이팅"이라고 외친 뒤 구호를 따라 하지 않는 인천소방본부 간부들을 향해 "하는 놈은 뭐고, 안 하는 놈은 뭐냐. 파이팅 다시 해"라고 발언했다고 주장했습니다.소방 노조는 "우월적 지위를 악용해 공직자의 존엄성과 인격을 유린한 시의원의 안하무인격 태도에 분노와 경악을 금할 수 없다"며 "공직 사회를 능멸한 시의원은 즉각 사죄하고 사퇴하라"고 촉구했습니다.그러나 행안위는 A 의원의 당시 발언이 "한 사람들은 뭐고, 안 한 사람들은 뭐지?"라는 취지였다고 해명했습니다.그러면서 "노조 성명에 인용된 표현과는 분명한 차이가 있다"며 "공식 회의 전 속기록으로 남아 있지 않은데 특정 표현을 사실인 것처럼 단정하는 것은 일방적이고 무책임하다"고 주장했습니다.행안위는 이어 "소방의 위상 강화를 위해 힘써 온 A 의원의 문제의식과 진정성까지 외면한 채 충분한 사실 확인도 없이 일방적 비난과 사퇴 요구를 해 매우 유감스럽다"고 덧붙였습니다.반면 소방 노조는 행안위의 입장문에 대해 "현장에서 '놈'이라고 지칭하는 발언을 명백하게 들었다는 소방 간부의 증언이 있는데도 사실 확인 없이 시의원을 옹호하는 입장문을 내는 시의회에는 문제가 있다"고 반박했습니다.이어 "만약 A 의원이 '놈'이라고 발언하지 않았다면 지부장을 명예훼손으로 고소하면 사실관계가 밝혀질 것"이라고 강조했습니다.(사진=인천시의회 제공, 연합뉴스)