▲ 여름 정부세종청사 공정거래위원회 사무실에서 온도를 측정하는 모습

46년 전인 1980년과 같은 수준인 공공기관 실내 온도 기준이 내일(30일)부터 난방 시 2도 오르고 냉방 시 2도 낮아집니다.다만 '에너지 위기'가 닥치면 기준은 종전으로 돌아갑니다.기후에너지환경부는 공공기관에서 난방설비를 가동할 때 유지해야 하는 실내 온도를 평균 18도 이하에서 '20도 이하'로, 냉방설비 가동 시 실내 온도 기준을 평균 28도 이상에서 '26도 이상'으로 조정한 '공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정' 개정안이 30일 시행된다고 29일 밝혔습니다.공공기관 실내 온도 기준은 '2차 석유 파동' 때인 1980년 11월 '범세계적 에너지난에 대처하기 위한 정부와 정부 산하 공공기관 에너지 절약 대책' 중 하나로서 국무총리 지시로 처음 생겼습니다.당시 기준은 지금과 같은 '동절기 18도 이하', '하절기 28도 이상'입니다.기준에 변화가 없었던 것은 아닙니다.작년 대한건축학회 춘계학술대회에서 발표된 논문(국내외 공공건물의 실내 냉난방 설정 온도 제도 현황 분석)을 보면 1992∼2004년엔 난방과 냉방 시 실내 온도 기준이 각각 18∼20도와 26∼28도였고 이후 2006∼2007년에는 이번에 조정된 것과 같이 '20도 이하'와 '26도 이상'이었습니다.2008∼2009년엔 국무총리 특별 지시에 따라 한시로 '19도 이하'와 '27도 이상'으로 조정됐습니다.2022년 겨울과 2024년 여름에도 각각 '난방 시 17도 이하'와 '냉방 시 26도 이상'으로 기준이 일시 조정된 바 있습니다.그간 공공기관 실내 온도 기준을 바꾸자는 목소리는 계속 나왔습니다.지난해 더불어민주당 위성곤 의원실이 공무원 1만 4천208명을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자 84.6%(1만 2천27명)가 냉방 시 실내 온도 28도 이상 규정이 "근무에 적합하지 않다"고 답한 바 있습니다.상황에 따라 기준이 조정된 점은 기준이 아주 엄밀한 과학적 근거에 따라 설정되지는 않았다는 점을 방증합니다.46년 전 기준을 설정할 때 근거를 정부가 명확히 설명한 적은 없습니다.부처별로 제시하는 적정 실내 온도가 약간씩 다르기도 합니다.기후부는 공공기관 실내 온도 기준 조정으로 에너지 사용이 증가하지 않게 공공기관 건축물의 단위 면적당 에너지 소비량을 등급으로 공표하고 소비량이 많은 건축물은 설비를 개선하게 할 계획입니다.또 전력량 모니터링 시스템(그린버튼)으로 공공기관에 건축물 에너지 사용량을 실시간으로 제공하고 사용량이 증가할 것으로 예상되면 알리기로도 했습니다.기후부는 앞으로 전력 수급 위기가 발생하면 '비상 절전 조처'로 공공기관 실내 온도 기준을 이번 조정 전 수준으로 되돌리고 '비(非)업무용 전기기기 전원 차단'과 '조명·엘리베이터 사용 최소화' 등을 실시하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)