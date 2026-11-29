대만 지방선거에서 집권 민주진보당(민진당)이 약진하자 중국이 양안(兩岸·중국과 대만) 통일 의지를 재확인하며 "대세를 막을 수 없다"고 강조했습니다.



오늘(29일) 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 장한 중국 국무원 대만사무판공실 대변인은 기자와의 문답 형식으로 발표한 입장에서 어제 치러진 대만 지방선거 결과에 주목하고 있다며 이같이 밝혔습니다.



장 대변인은 "대만의 정치 구도가 어떻게 변화하든 양안 관계가 앞으로 발전하는 방향과 추세를 바꿀 수 없으며, 조국이 반드시 통일해야 하고 필연적으로 통일될 것이라는 역사적 대세는 더더욱 막을 수 없다"고 강조했습니다.



장 대변인은 "평화와 발전, 교류, 협력을 원하는 것이 대만의 주류 민의"라며 "양안 동포는 양안 교류·협력 강화와 대만해협의 평화·안정 유지에 공통된 기대를 갖고 있다"고 말했습니다.



이어 "중국은 앞으로도 '하나의 중국' 원칙과 '92공식'을 견지하고 광범위한 대만 주민과 단결해 양안 교류·협력과 융합 발전을 심화할 것"이라고 설명했습니다.



92공식은 1992년 양안 회담에서 비롯된 정치적 개념으로, 중국 정부와 대만의 주요 정당들 사이에 해석 차이가 있습니다.



중국 정부는 양안이 하나의 중국에 속한다는 원칙을 강조하지만, 대만 국민당은 하나의 중국을 인정하되 그 의미는 각자 해석한다는 입장입니다.



대만 민진당은 중국이 제시하는 92공식을 수용하지 않는 입장입니다.



장 대변인은 "대만 독립 분열 세력을 단호히 타격하고 외부 세력의 간섭에 반대하며 양안 관계의 평화적 발전과 조국 통일 대업을 확고히 추진할 것"이라고 덧붙였습니다.



이에 대만의 대(對)중국 정책 담당 기구인 대륙위원회는 성명을 내고 대만해협의 평화와 안정이라는 현상 유지를 확고히 지키겠다는 것이 일관된 대만 정부의 입장이자 주류 민의라며 반발했습니다.



대륙위원회는 "중국은 대만의 선거 결과를 현실적으로 받아들여야 한다"며 "전제조건 없이 대등과 존엄의 원칙 아래 대만의 합법적인 민선 정부와 교류·협력하고 대화·소통하며 이견을 현실적으로 해결하는 것이 양안 관계의 긍정적 발전에 도움이 될 것"이라고 강조했습니다.



이어 지방자치단체장과 주민 대표를 정기적으로 선출하는 것은 민주주의 국가의 정상적인 운영 과정이라고 짚었습니다.



대륙위원회는 "이번 선거가 순조롭게 마무리된 것은 대만 민주정치의 성숙함과 안정성, 강한 회복력을 입증하는 동시에 대만 주민들이 자신이 원하는 후보를 선택할 자유가 있음을 보여줬다"며 "중국 당국은 대만의 민주주의 체제와 대만 주민들의 선택을 존중해야 한다"고 촉구했습니다.



전날 치러진 대만 지방선거에서 개표 결과 집권 민진당은 전체 22개 현·시 단체장 가운데 10곳에서 승리하며 4년 전 선거 때의 두 배에 달하는 성과를 거뒀습니다.



이번 선거는 라이칭더 대만 총통의 집권 중반기 민심을 가늠하고 2028년 총통선거의 향방을 전망할 수 있다는 점에서 주목받았습니다.



제1야당인 국민당은 타이베이와 신베이, 타오위안 등 북부 주요 도시를 지켜냈으나 민진당에 중부 핵심 도시인 타이중을 내줬습니다.



이에 따라 대만의 6개 직할시 가운데 민진당과 국민당이 각각 3곳을 차지하게 됐습니다.



(사진=연합뉴스)