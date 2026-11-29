▲ 국민의힘 정점식 원내대표가 27일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

국민의힘은 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 맞서 법관들이 내일(30일) 개최하는 전국법관대표회의에서 사법부 독립을 지키기 위한 행동에 나서줄 것을 촉구했습니다.정점식 원내대표는 오늘(29일) 페이스북에 '존경하는 대한민국 법관 여러분'으로 시작하는 글을 올려 이같이 당부했습니다.정 원내대표는 "내일 전국법관대표회의에서 이재명 정권과 민주당에 사법권 독립 침해를 중단할 것을 촉구하는 결의안이 나올지 온 국민이 지켜보고 있다"며 "민주당의 조 대법원장 탄핵 소추는 조희대 개인에 대한 공격이 아니라 사법부 전체에 대한 공격이고 바로 법관 여러분에 대한 공격"이라고 말했습니다.이어 "민주당이 열거하는 여러 탄핵소추 사유를 관통하는 공통점은 단 하나다. '사법부가 우리 마음대로 움직이지 않았다'는 괘씸죄"라며 "법관 여러분에게 말 안 들으면 이렇게 된다고 경고하는 것이다. 조 대법원장을 짓밟고 나면 민주당이 찾아갈 다음 순서는 바로 전국의 법관 여러분"이라고 덧붙였습니다.정 원내대표는 "성명서 한 장만으로 사법부 독립을 지킬 수는 없다. 그러나 성명서 한 장조차 내지 못한다면 정권은 여러분을 더욱 만만하게 볼 것이고, 더욱 자신 있게 사법부 독립을 짓밟게 될 것"이라며 "법관 여러분 스스로 지키지 않는 재판 독립을 대신 지켜줄 사람은 아무도 없다"고 말했습니다.그러면서 "대한민국 민주주의 최후의 보루는 법관 여러분이다. 정권의 부당한 재판 독립 침해에 단호히 맞서 행동해야 한다"며 "행동의 시작은 내일 회의에서 사법권 독립을 지키는 성명서를 내는 것이다. 행동하면 국민이 여러분을 지켜줄 것"이라고 당부했습니다.최보윤 수석대변인은 논평에서 민주당을 향해 "국민이 맡긴 것은 의석이지 법원을 길들일 백지수표가 아니다. 법정이 권력에 흔들리면 무너지는 것은 공정한 재판을 받을 국민의 권리"라며 "민주당은 대법원장 탄핵소추안 발의 계획을 접고 탄핵 당론을 즉각 철회하라"고 요구했습니다.그러면서 "우려의 목소리는 여권 내부와 문재인 정부에서 임명된 헌법재판관 출신에게서도 나오고 있다"며 "문재인 정부 때 취임한 이석태 전 헌법재판관은 '과연 파면으로 귀결될지 의문'이라 했고, 이재명 정부 초대 법무부 장관인 민주당 정성호 의원도 당론은 따르겠다면서 '최종적 후과에 대한 책임은 여당이 져야 한다'고 했다"고 지적했습니다.또 "급기야 오는 12월 3일을 전후해 탄핵소추안을 발의하고 그다음 주 처리할 거란 보도까지 나왔다. 정부가 '국민 주권의 날'로 지정한 바로 그 무렵 사법부 수장을 멈춰 세우겠다는 것"이라며 "대법원장 탄핵소추가 강행된다면 역사는 그날을 '국민 주권 파괴의 날'로 기록할 것"이라고 경고했습니다.(사진=연합뉴스)