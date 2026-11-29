금융감독원이 금융상품 설계 단계부터 소비자 보호체계가 제대로 작동할 수 있도록 금융회사를 위한 표준설명자료를 마련했습니다.



금융감독원은 오늘(29일) 금융회사가 상품 설계·제조 프로세스 전반을 소비자 보호 관점에서 자율적으로 점검·개선할 수 있도록 지원하고자 자료를 배포했다고 밝혔습니다.



홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 사건 등 대규모 금융소비자 피해가 반복적으로 발생하면서 사후적 대응으론 소비자 보호에 한계가 있다는 판단에섭니다.



금감원은 최근 증권사·자산운용사의 상품 설계·제조 업무 전반에 컨설팅 검사를 한 결과 다양한 우수·미흡 사례가 파악됐다고 전했습니다.



우선 회사의 경제적 이해관계가 상품 구조에 영향을 미쳐 소비자에게 불리한 상품이 제조될 위험을 사전에 식별·검토하고 소비자에게 그 이해관계를 미리 고지하는지 확인하도록 했습니다.



또, 회사는 상품의 위험·효용 등을 사전에 체계적으로 검토해 심의기구에서 충실한 논의가 이뤄지도록 지원하는지 점검해야 합니다.



금융소비자 보호 사전협의가 상품 필요성과 불이익 발생 가능성 등을 소비자 입장에서 살펴보는 절차로 기능하는지 확인해야 합니다.



상품 심의기구의 객관성·공정성도 보장해야 합니다.



제조부서의 이해관계가 상품 승인에 미치는 영향이 적절히 관리되는지, 소비자 보호총괄기관에 견제 권한이 충분히 부여됐는지 확인해야 합니다.



아울러 상품의 위험성·복잡성에 부합하는 의결 요건, 효력 기간 설정 여부를 살펴보고 필요시 외부 전문가 의견 청취 절차를 활용해 전문성을 보완하도록 했습니다.



상품 모니터링과 조치 기준이 합리적으로 설정됐는지 살펴보고, 거래 대상 운용사의 중대한 사정 변경을 적시에 식별하기 위한 사후관리 절차가 적절하게 운영되는지도 살펴봐야 합니다.



금감원은 이번 표준설명자료가 "상품을 처음 만드는 단계부터 금융소비자 보호 원칙이 업무 전반에 충실히 반영되는 계기가 될 것"으로 기대했습니다.



(사진=연합뉴스)