▲ 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우 씨가 지난 19일 숨진 채 발견되기 앞서 이날 오전 서울 강동구 한 숙박업소 인근에서 이동하는 모습

법학적성시험 만점자 고 이진우 씨의 시험 부정행위 의혹 고발 사건을 수사 중인 경찰이 이 씨가 생전에 사용하던 스마트폰을 확보했습니다.서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 최근, 이 씨가 살던 집과 유가족 집을 압수수색하는 과정에서 이 씨의 스마트폰을 확보해 디지털포렌식 분석을 앞두고 있습니다.경찰은 포렌식을 통해 인공지능 사용 흔적과 외부 조력자 개입 여부 등을 확인할 계획입니다.앞서 지난 26일 강제수사에 나선 경찰은 이 씨가 부정행위를 저질렀는지, 저질렀다면 범행 수법은 무엇인지 등을 파악하기 위해 이 씨의 유품과 지난해 수능 시험지 등을 확보했습니다.경찰은 공범이 있었는지 여부와 숨진 당일의 행적 등도 들여다볼 예정입니다.압수수색영장에서 경찰은 이 씨와 '성명불상의 공범'을 피의자로 적시했고, 죄목엔 위계에 의한 공무집행방해와 업무방해, 사기 등을 적용한 것으로 알려졌습니다.2013년 수능에서 전 영역 6∼8등급의 낮은 성적을 받았던 이 씨는 2024년 수능 성적으로 고려대 정치외교학과에 합격하고 작년에는 전 과목 1등급을 받아 서울대 치대에 입학했습니다.올해 리트시험에서는 만점을 받으면서 AI를 이용한 부정행위 의혹이 불거지자 이 씨는 올해 수능 국어 문제 공개 검증을 공언했는데, 수능 당일인 지난 19일 현장에 모습을 드러내지 않았고 그날 오후 강동구 한 모텔에서 숨진 채 발견됐습니다.(사진=CCTV 영상 캡처, 연합뉴스)