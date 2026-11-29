▲ 미얀마 정부군 공습으로 파괴된 서부 라카인주 건물

미얀마 정부군이 최근 사흘 동안 반군과 내전 중인 지역을 4차례 공습해 최소 59명이 숨졌습니다.현지 시각 오늘(29일) AFP·로이터통신에 따르면 미얀마 정부군이 어제 샨주 페콘 타운십(행정구역) 모에비 지역에 있는 결혼식장을 공습해 어린이 5명 등 21명이 숨지고 40명이 다쳤습니다.목격자가 촬영한 영상에는 피투성이가 된 부상자들이 치료받기 위해 병원으로 옮겨지는 모습이 담겼습니다.한 목격자는 AFP에 "내전으로 피난 생활을 하는 남녀의 결혼식장이 폭격을 받았다"며 "폭격 전에 머리 위로 항공기가 지나가는 소리가 들렸다"고 말했습니다.또 다른 목격자는 "(사망자뿐만 아니라) 부상자도 많았다"며 "제 조카를 포함해 실종자도 있다"고 덧붙였습니다.모에비 시가지는 미얀마 정부군이 장악하고 있지만, 반군은 피란민이 많이 거주하는 샨주와 카야주의 접경 지역에서 활동하고 있습니다.같은 날 서부 라카인주에서도 2차례 공습이 발생해 사망자가 잇따랐습니다.현지 장례 단체 대표는 라카인주 므라욱에 있는 한 시장이 공격받아 9명이 숨졌다고 전했습니다.현장에서 촬영된 영상에는 사람들이 실종자를 찾기 위해 잔해를 뒤지거나 시신 앞에서 통곡하는 모습이 담겼습니다.어제 늦은 시각 같은 지역에서 2번째 공습이 이어졌고, 추가로 여러 명이 숨졌다고 AFP는 보도했습니다.앞서 미얀마 민주 진영 임시정부인 국민통합정부(NUG)는 지난 26일에도 중부 마궤주 신바웅웨 타운십에서 종교의식이 진행 중인 학교와 사원 단지가 공습받아 민간인 20명과 반군 전투 요원 9명이 사망했다고 밝혔습니다.국민통합정부(NUG)는 도발하지 않았는데도 정부군이 공격하고 있다며 이는 전쟁 범죄이자 제네바 협약 위반이라고 규탄했습니다.미얀마 군부는 아웅산 수치(81) 국가 고문의 민주주의민족동맹(NLD)이 압승을 거둔 2020년 총선을 부정선거라고 주장하며 이듬해 2월 쿠데타를 일으켰습니다.국제 분쟁 감시기관인 무력충돌위치·사건자료(ACLED)에 따르면 2021년 미얀마 군부의 쿠데타 이후 분쟁으로 인한 사망자는 10만 명을 넘어섰습니다.(사진=AP, 연합뉴스)