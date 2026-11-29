▲ 고(故) 명진스님

정부는 29일 고(故) 명진스님(속명 한기중, 세수 76세, 법랍 52년)에게 국민훈장 무궁화장(1등급)을 추서했습니다.국민훈장 무궁화장은 정치·경제·사회·교육·학술 분야에서 공을 세워 국민의 복지 향상과 국가 발전에 이바지한 사람에게 수여하는 국민훈장(총 5등급) 중 1등급 훈장입니다.문화체육관광부는 "고인은 2006∼2010년 봉은사 주지로 재임하면서 천일기도와 재정 공개 등을 통해 불교 개혁을 실천해 한국 불교의 신뢰를 높이는 데 이바지했다"고 추서 이유를 밝혔습니다.이어 "용산참사, 쌍용자동차 사건, 세월호 사건 등 노동·사회 현장과 시민사회 활동에 참여해 '현장이 곧 수행터'라는 신념으로 사회적 약자와 고통받는 이들 곁을 지키며 평등과 자비의 가치를 꾸준히 전한 바 있다"고 고인을 소개했습니다.봉은사 주지를 지낸 명진스님은 올해 8월 22일 제주 바다에서 입적했습니다.수행승이면서 동시에 사회적 약자를 위한 활동을 이어갔던 고인은 자승 총무원장 시절 총무원 지도부와 갈등을 빚다 2017년 승적이 박탈됐지만, 이후 소송에서 이겨 종단과의 갈등을 봉합하고 승적을 회복했습니다.(사진=연합뉴스)