연상의 남자 친구가 이별을 통보하자, 격분해 흉기를 휘두른 20대 여성이 경찰에 체포됐습니다.



서울 강남경찰서는 그제(27일), 40대 남자친구에게 흉기를 휘두른 20대 여성을 검거해 조사하고 있습니다.



피의자인 여성은 서울 강남구 논현동에 있는 자신의 주거지에서 남자 친구를 와인병으로 내려치고, 흉기로 여러 차례 찌른 혐의를 받고 있습니다.



범행 동기는 남자 친구의 이별 통보로 파악됐습니다.



피해자는 경찰에 피의자가 범행 당시 같이 죽을 것이라는 취지의 말을 했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.



신고를 받고 출동한 경찰은 크게 다친 피해자를 건물 계단에서 발견했습니다.



피해자는 가슴과 손가락 등에 부상을 당했지만, 생명에는 지장이 없는 상태로 전해졌습니다.



범행 직후 20대 여성은 현장을 이탈해 달아났지만, CCTV 영상 등을 토대로 행방을 쫒은 경찰은 2시간여 만에 이 여성의 거주지 인근 건물 옥상에서 피의자를 발견하고 곧장 체포했습니다.



경찰은 피의자를 상대로 구체적인 범행 경위 등을 조사하고 있습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)