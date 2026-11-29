▲ 부앙가와 골 세리머니 하는 손흥민(오른쪽)

손흥민(LAFC)이 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO)에서 닷새 만에 다시 성사된 '코리안 더비'에서 멀티 골을 폭발하며 팀을 위기에서 구해냈습니다.LAFC는 29일(한국 시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)의 BMO 스타디움에서 열린 세인트루이스 시티 SC와의 2026시즌 MLS컵 PO 1라운드(3전 2승제) 2차전 홈 경기에서 2골을 터트린 손흥민의 활약 덕에 4-1로 이겼습니다.24일 세인트루이스와 원정 1차전에서 2-3으로 졌던 LAFC는 시리즈 전적 1승 1패로 균형을 맞추고 승부를 3차전으로 끌고 갔습니다.2라운드 진출 팀을 가릴 마지막 3차전은 12월 3일 오전 10시 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열립니다.1차전에서 침묵했던 손흥민은 선제골을 포함해 전반 22분 만에 왼발로만 2골을 넣어 LAFC가 설욕하는 데 앞장섰습니다.이번 시즌 손흥민의 공격포인트는 MLS 7골 15도움, MLS컵 PO 2골, 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 2골 7도움을 합쳐 11골 22도움으로 늘었습니다.MLS는 팀당 34경기의 정규리그를 치른 뒤 동·서부 콘퍼런스 9위까지 PO에 나서서 우승 경쟁을 이어갑니다.올 시즌 정규리그에서 LAFC(승점 47)는 서부 콘퍼런스 6위, 세인트루이스(승점 54)는 서부 3위를 차지하고 MLS컵 PO에 진출했습니다.이날 손흥민은 4-3-3 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출전했습니다.손흥민의 좌우에 드니 부앙가와 세르히오 바스케스가 배치됐습니다.1차전에서 1골 1도움을 기록하며 세인트루이스 구단 역사상 첫 PO 승리를 이끈 정상빈도 3-5-2 대형에서 라파엘 나바로와 투톱으로 선발 출격해 다시 '코리안 더비'가 이뤄졌습니다.앞서 1차전에서도 둘 다 선발 출전했습니다.LAFC는 전반 5분 상대 수비수 팔루 팔의 반칙으로 페널티킥을 얻었으나 부앙가의 오른발 슈팅이 골키퍼에게 잡히는 바람에 앞서 나갈 기회를 놓쳤습니다.하지만 손흥민이 2분 만에 팀의 아쉬움을 달랬습니다.전반 7분 센터서클에서 상대 공을 가로챈 손흥민이 전진 드리블 후 부앙가에게 패스했고, 부앙가가 페널티지역 안 왼쪽에서 중앙으로 돌려준 공을 손흥민이 왼발 논스톱 슛으로 마무리했습니다.손흥민은 지난달 15일 정규리그 오스틴FC전(1골 2도움) 이후 6경기 만의 득점포를 가동했습니다.LAFC는 전반 20분 수비수 예브헨 체베르코가 상대 뒤 공간으로 한 번에 길게 넘긴 공을 부앙가가 페널티지역 정면으로 빠져들어 가며 오른발로 차넣어 한발짝 더 달아났습니다.부앙가는 PO 통산 12호 골을 기록했습니다.LAFC는 전반 22분 세인트루이스 팔의 백패스 실수를 틈타 공을 낚아챈 손흥민이 페널티지역 안 오른쪽에서 왼발슛으로 멀티 골을 완성해 승부를 더 기울였습니다.LAFC 유니폼을 입고선 1년여 만에 터뜨린 멀티 골입니다.정상빈은 전반 45분만 뛰고 후반 시작하며 토마시 오스트라크와 교체됐습니다.LAFC는 후반 12분 레오 발타가 페널티지역 중앙에서 시도한 오른발 슛이 골대를 때리고, 후반 19분 손흥민이 상대 진영 왼쪽에서 중앙으로 드리블하며 오른발로 감아 찬 공은 골키퍼 선방에 막혀 추가 득점을 올리지 못했습니다.이후 3차전에 대비하려는 듯 후반 24분 손흥민을 아르민도 지프로 바꿨습니다.LAFC는 후반 35분 세인트루이스의 데미언 다운스에게 추격 골을 허용했으나 5분 위 발타가 쐐기 골을 터트려 승리를 매조졌습니다.정상빈이 1차전에서 경기 최우수 선수로 선정된 데 이어, 이번 2차전에선 손흥민이 경기 MVP에 선정됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)