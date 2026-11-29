▲ 민주당 박성준 수석대변인

민주당이 조희대 대법원장 탄핵 추진 국면에서 열리는 전국법관대표회의를 하루 앞둔 오늘(29일) "조 대법원장의 직위나 법원의 조직 논리를 지키는 데 그쳐서는 안 될 것"이라고 강조했습니다.박성준 수석대변인은 오늘 논평에서 "'권력의 편에 설 것인가 국민의 편에 설 것인가' 역사의 분기점마다 법관들은 선택의 기로에 섰다"며 이같이 밝혔습니다.박 수석대변인은 프랑스혁명 당시 구체제 고등법원, 나치 독일의 판사들, 유신 정권 당시 인민혁명당 재건위원회 사건을 언급하며 "역사는 특권을 보장받는 대가로 권력에 협조하고 부패와 폭력을 묵인한 법관들을 끝내 심판했다"고 말했습니다.이어 법관들을 향해 "내란 세력 앞에 방조와 침묵으로 일관한 조 대법원장을 지키겠나 아니면 헌정질서를 지켜 낸 국민의 편에 서겠나"라며 "내란 앞에 침묵한 사법부가 헌법적 책무를 다했는지 법관의 양심으로 성찰해야 한다"고 촉구했습니다.손명수 대변인도 오늘 논평을 내고 "나흘 뒤면 12·3 불법계엄 2주년이지만 다 함께 미래를 준비해야 할 지금도 내란은 여전히 청산되지 못하고 있다"고 말했습니다.손 대변인은 "국회는 위대한 국민과 함께 불법 계엄을 막아냈고 헌법재판소는 내란을 일으킨 대통령을 파면했다, 이제 내란 청산은 법원의 몫"이라며 "헌법과 법률에 의거해 내란범들을 엄정하게 단죄함으로써 다시는 내란을 꿈꾸지 못하도록 해야 한다"고 강조했습니다.이어 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 혐의에 대한 대법원 판결과 재판 지연 상황을 언급하며 "국민들은 목숨을 걸고 계엄을 막아냈는데 사법부는 왜 내란 청산에 이토록 더딘 것인가"라고 반문했습니다.그러면서 "사법부는 그 어느 때보다 헌법수호자로서의 책무를 다해야 할 때"라며 "사법부가 헌법 수호라는 본연의 책무를 다하는지, 내란 재판이 지체 없이 충실하고 공정하게 이루어지는지 국민과 함께 끝까지 지켜보겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)