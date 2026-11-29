우크라이나가 푸틴 러시아 대통령의 자존심과도 같은 크름대교를 완전히 파괴할 목적으로 추가 공격을 계획하고 있다고 영국 일간 텔레그래프가 현지시간 28일 보도했습니다.



우크라이나군 내부 사정에 정통한 소식통들에 따르면 젤렌스키 우크라이나 대통령은 군 지휘관들에게 최근 공격으로 일부 붕괴한 크름대교의 나머지 부분까지 파괴할 것을 주문했습니다.



한 소식통은 "대통령은 이 다리가 완전히 파괴되기를 원한다"며 추가 공격이 준비되고 있다고 밝혔습니다.



우크라이나군은 이달 중순 러시아 본토와 크름반도를 잇는 크름대교를 미사일과 드론으로 공격해 도로 교량 일부를 끊었으며 철도 교량에도 상당한 손상을 입혔습니다.



왕복 4차로 도로와 이를 지탱하는 아치 구조물이 무너지면서 러시아의 크름반도 주둔 병력에 대한 보급 능력이 크게 약화했습니다.



크름대교는 2014년 러시아가 우크라이나 영토인 크름반도를 강제 병합한 이후 건설한 약 19㎞ 길이의 교량입니다.



러시아의 크름반도 지배를 상징하는 건축물이자, 우크라이나 남부에 주둔한 러시아군의 핵심 보급로입니다.



푸틴 대통령은 2018년 크름대교 개통 당시 직접 트럭을 몰고 다리를 건너기도 했습니다.



우크라이나는 러시아 본토와 크름반도의 연결을 끊고 러시아군의 보급 능력을 약화하기 위해 그동안 여러 차례 크름대교 파괴를 시도해왔습니다.



텔레그래프는 크름대교의 완전 파괴가 크름반도에 대한 푸틴 대통령의 장악력을 약화하려는 젤렌스키 대통령에게 중대한 정치적 승리가 될 것으로 내다봤습니다.



다만 기존 공격 작전들이 매우 복잡했고 최근 몇 주간 러시아가 크름대교의 방어 체계를 강화했을 가능성도 커 추가 공격이 쉽지만은 않을 것으로 전망했습니다.



(취재 : 김정윤, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)