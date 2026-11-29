일본의 유명 격투기 선수 팬짱 리나, 본명 오카모토 리나가 남자친구를 폭행한 혐의로 현지 경찰(경시청)에 체포됐습니다.



일본 현지 보도 등에 따르면 폭행 사건은 지난 26일 밤, 도쿄 미타카시에 있는 리나의 집에서 일어났습니다.



보도에 따르면, 리나는 자택에 함께 있던 20대 남성 위에 올라타 여러 차례 얼굴을 때리고 배를 차는 등 폭행한 혐의를 받고 있으며 27일 새벽 체포됐습니다.



리나의 교제 상대로 추정되는 남성의 정체는 아직 정확히 알려지진 않았는데, 전체 2주의 부상을 입었다고 언론은 설명했습니다.



리나는 다음 달(12월) 30일 일본 격투기 단체 녹아웃이 주관하는 대회에 출전할 예정이었지만, 관련 체포 소식에 녹아웃 측은 "사실관계가 확인될 떄까지 해당 선수의 단체 대회 출전을 무기한 정지한다"고 SNS 통해 발표했습니다.



리나는 현지 경찰 조사에서 자신의 혐의를 인정한 것으로 알려졌고, 언론들은 교제 갈등이 폭행 사건 발발의 배경으로 추정된다고 보도하고 있습니다.



리나는 2019년 프로 격투기 선수로 데뷔한 후 지난 2024년 5월까지 무패 행진을 달리며 두 단체에서 챔피언 벨트를 딴 일본 여자 킥복싱계의 간판스타입니다.



하지만, 사생활 논란도 끊이지 않았는데 지난 2022년 12월엔 인터넷 경매 사이트를 통해 일본 격투기 스타 나스카와 텐신과 타케루의 위조 사인이 담긴 한정판 포스터를 9만 9천900엔, 우리 돈 90만 원에 판매한 사기 혐의로 경찰에 체포된 바 있습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)