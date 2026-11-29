미국 연방의회가 이번 주 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 불러 청문회를 엽니다.



중국 정보기관에 협력한 의혹을 받는 여성과 황 CEO의 혼외관계가 엔비디아 반도체의 중국 밀반입에 영향을 미쳤는지, 이 과정에서 미국 국가안보에 위협이 초래됐는지가 핵심 쟁점입니다.



트럼프 대통령의 적극적인 개입 속에 황 CEO가 사임 발표 11일 만에 복귀한 과정도 주요 쟁점이 될 전망입니다.



황 CEO는 다음 달 1일 미국 하원 외교위원회와 정보위원회, 중국공산당 특별위원회가 공동으로 진행하는, 녹취록을 작성하는 비공개 증언에 출석합니다.



청문회와 비슷한 형식이지만 비공개여서 이틀 뒤인 내달 3일 열리는 상원 은행위원회의 공개 청문회에 관심이 집중되고 있습니다.



공개 청문회에서는 의원들의 질의와 황 CEO의 답변이 낱낱이 생중계됩니다.



황 CEO가 자신을 둘러싼 각종 의혹에 대해 공개석상에서 어떤 해명을 내놓을지, 새로운 의혹이 추가로 제기될지 주목됩니다.



의원들의 질의는 중국 스파이 의혹이 제기된 앨리스 황과의 혼외관계가 엔비디아 칩의 중국 밀반입으로 이어졌는지, 이 과정에서 미국 국가안보에 위험이 초래됐는지, 황 CEO가 이와 관련해 어디까지 관여했는지에 집중될 전망입니다.



트럼프 대통령의 적극적인 개입 속에 황 CEO가 사임 발표 11만에 엔비디아에 복귀한 것이 적절했는지도 쟁점입니다.



내년 새 의회가 출범하면 상원 은행위원장을 맡을 엘리자베스 워런 의원을 필두로 민주당 의원들은 행정부의 대중 수출 통제가 제대로 작동했는지를 포함해 트럼프 대통령의 관여와 대응을 정조준할 것으로 예상됩니다.



워런 의원은 트럼프 대통령의 정치적 앙숙입니다.



트럼프 대통령은 워런 의원을 급진 좌파로 몰아세우며 인신공격을 해왔고 워런 의원은 트럼프 대통령의 각종 독단적 행보를 맹비난해왔습니다.



민주당뿐 아니라 공화당 일각에서도 황 CEO의 복귀와 엔비디아의 대중국 수출 통제 준수 여부를 둘러싼 의문이 제기되고 있어 공화당 의원들이 어느 정도 수위의 질의에 나설지도 주목됩니다.



중간선거 참패로 당 장악력이 약화한 트럼프 대통령을 겨냥해 공화당 의원들이 얼마나 강도 높은 질의에 나설지가 관심 포인트 중 하나입니다.



보수 진영에서는 이번 청문회가 트럼프 대통령에게 상당한 타격이 될 수 있다는 우려도 나옵니다.



트럼프 대통령이 인공지능(AI) 분야 우위 유지를 내세워 황 CEO를 비호하는 데 대한 미국 국민의 곱지 않은 시선 때문입니다.



AI의 발전이 일자리 감소는 물론 전력·용수 부족을 통한 생활비 상승을 초래할 수 있다는 국민적 우려가 제대로 해소되지 않은 상태에서 트럼프 대통령이 국민을 외면하고 억만장자 기업가를 편드는 모양새가 연출될 수 있다는 것입니다.



월스트리트저널(WSJ)은 AI에 대한 대중의 회의적 시각이 트럼프 대통령의 난관을 가중시키고 있다면서 트럼프 대통령이 황 CEO를 감싸고 돈 데 대한 정치적 대가를 크게 치를 수 있다고 지적했습니다.



미 싱크탱크 카토연구소의 스콧 린시컴 경제·무역 담당 부회장은 WSJ에 트럼프 대통령이 AI 기술이 미국 경제와 국가안보에 가져올 잠재적 이점을 제대로 설명하지 못했으며, 일반 국민보다 억만장자들을 더 챙기는 듯한 인상을 주고 있다고 지적했습니다.



공화당 전략가 더글러스 헤이는 황 CEO의 복귀가 엔비디아 주주인 트럼프 대통령의 사익추구로 비칠 수 있다고도 지적했습니다.



보수 평론가 벤 샤피로는 사익추구 의혹과 허술한 대중 견제 의혹, AI에 대한 대중의 불안이 합쳐져 여론의 한복판에 폭탄처럼 떨어질 수 있다고 경고했습니다.