▲ 일본 도쿄의 아이 돌보는 여성

일본 집권 자민당이 자녀를 3명 이상 낳는 가정에 셋째 자녀부터 지원금 1천만 엔(우리 돈 약 8천360만 원)을 주는 정책을 정부에 제안했다고 요미우리신문이 오늘(29일) 보도했습니다.자민당 인구전략본부는 셋째 자녀 이후 지원금 1천만 엔을 지급하고 국가 인구 정책의 사령탑 역할을 수행할 가칭 인구전략청을 설립하는 내용의 정부 제언 안을 정리했습니다.본부는 일본의 저출산 문제를 국가의 지속 가능성과 직결된 '비상사태'로 규정했습니다.일본의 연간 출생아 수는 제2차 베이비붐 시기였던 1973년 209만 명을 기록한 이후 꾸준히 감소하고 있습니다.지난해 합계출산율(여성 한 명이 가임 기간 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아 수)은 전년보다 0.01명 낮은 1.14명이었습니다.자민당 인구전략본부는 셋째 자녀부터 지원 확대, 과감한 감세책 적용 등 저출산 대책과 관련해 선택지를 배제하지 않고 시행할 것을 정부에 요구했습니다.난임 치료 횟수 제한 완화, 주3일 휴무제 추진, 의료비·보육료 부담액의 지역 간 격차 해소 등도 촉구했습니다.아울러 일본 후생노동성은 내년 하반기부터 출산 비용 무상화를 목표로 의료보험 지원금 규모 등을 논의하고 있습니다.일본의 출산 비용에는 공적 의료보험이 적용되지 않고 각 산부인과 병원이 자율적으로 가격을 정하고 있습니다.단, 임산부는 의료보험을 통해 일시 지원금을 50만 엔(약 418만 원) 받고 있습니다.일본 후생노동성이 2023∼2024년 실시한 조사에 따르면 일본 산부의 80%는 이 금액만으로는 출산 비용을 충당하지 못했다고 응답했습니다.후생노동성은 제왕절개 수술 비용이나 임신 합병증 등의 치료비를 제외한 일반 출산 비용을 전국적으로 통일해 공적 의료보험으로 전액 지원한다는 계획을 세웠습니다.다만, 일본 산부인과 의료기관의 40% 이상이 적자 상태인 상황에서 병원들이 수긍하면서도 의료보험 재정을 압박하지 않을 수준으로 통일된 출산 비용을 책정하는 것이 관건이라고 요미우리는 짚었습니다.(사진=연합뉴스)