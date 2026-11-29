오늘(29일) 아침 반짝 추위가 찾아왔습니다.



서울의 아침 기온 영하로 뚝 떨어졌는데요.



그래도 추위는 오래 머물지 않겠고요, 낮에는 평년 기온을 회복하겠고 당분간 큰 추위 걱정 없겠습니다.



동해안 지역에 대기의 메마름이 길게 이어지고 있습니다.



일주일 넘게 건조특보가 내려져 있는데요.



오늘은 전국적으로 바람도 강하게 불어들기 때문에 작은 불씨가 큰 불이 되기 쉽습니다.



불씨 단속 철저하게 해주셔야겠습니다.



해상을 중심으로는 풍랑특보가 내려져 있습니다.



물결이 1.5에서 4m로 매우 높게 일 때 있어서 항해나 조업하시는 선박들은 각별한 주의가 필요하겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보겠습니다.



청주의 낮 최고 기온 9도, 광주 12도, 부산 11도까지 오르면서 아침과의 일교차 크게 벌어지겠습니다.



내일부터는 다시 기온이 오름세로 돌아서면서 낮 기온이 초봄 수준까지 오르겠습니다.



(안수진 기상캐스터)