<앵커>



다음 달 초순쯤 북중 정상회담이 열릴 거란 전망이 잇따르고 있는 가운데 북한과 중국을 잇는 단둥 철로 주변에 공사용 차단 시설이 설치됐다는 외신 보도가 나왔습니다. 우리 정부도 관련 동향을 포착하고 상황을 주시하고 있는 것으로 알려졌습니다.



보도에 김아영 기자입니다.



<기자>



다음 달 초순 중국에서 시진핑 중국국가주석과 김정은 북한 국무위원장이 정상회담을 갖는 방안이 부상하고 있다고 일본 교도통신이 보도했습니다.



관심은 김 위원장의 구체적 방중 시점인데, 북한과 중국을 잇는 중국 단둥의 압록강철교, 조중우의교 주변으로 공사용 가림막이 설치됐다고 교도통신은 전했습니다.



우리 정부도 어제(28일) 오후 이 일대에 울타리 등이 설치된 동향을 파악하고 상황을 주시 중인 것으로 전해졌습니다.



압록강철교를 바라보는 단둥의 한 호텔의 경우 다음 달 4일까지 객실 예약이 어려운 상태입니다.



북한 최고지도자의 방중 시 접경지인 단둥 일대의 경계 및 통제가 강화되는 양상이 포착됐던 만큼 이번에도 김 위원장의 방중이 임박한 것 아니냔 관측이 나옵니다.



정부 고위 관계자도 앞서 북중 정상이 만날 걸로 보느냔 SBS 질문에 "북중 정상회담 가능성이 있다"고 말했습니다.



회담 개최 시기가 연내 또는 이듬해 중 언제가 될 것 같느냐는 질문엔 "의외로 가까운 시기에 만날 수 있다"고 답한 바 있습니다.



교도통신은 김 위원장이 중국 내 여러 도시를 방문하는 방향으로 검토가 진행 중이라고도 했는데, 이달 초 김성남 북한 노동당 국제부장이 둘러봤던 상해와 청도 등이 후보지일 가능성이 거론됩니다.



김 위원장의 중국 방문은 지난 APEC 회의 때 긴박하게 돌아갔던 미중, 미중러 회동 결과를 중국 측으로부터 전해 듣는 동시에, 다음 달 중순 미국 마이애미 G20 정상회의 때 북미 대화에 대한 자신들의 메시지를 전달하려는 의도일 수 있습니다.



(영상편집 : 정성훈)