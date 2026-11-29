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▲ 화재 현장

오늘(29일) 오전 6시 반쯤 서울 강남구 대치동 지상 15층·지하 1층짜리 아파트 1층에서 불이 나 70대 부부가 숨지고 40대 아들 2명이 화상을 입거나 연기를 마셔 병원에서 치료를 받고 있습니다.아파트 경비원 등에 따르면 화재 당시 첫째 아들이 창문으로 고개를 내밀며 도움을 요청했고, 아파트 경비원과 주민 등이 돌을 던져 창문을 깨고 그를 구출했습니다.나머지 가족은 소방이 현관으로 진입해 구조한 것으로 파악됐습니다.아파트 경비원 A 씨는 "화재 당시 큰 소리가 나진 않았으며, 집 안에 연기가 가득 찬 상황이었다"고 전했습니다.다른 주민 23명은 스스로 대피했습니다.신고를 받고 출동한 소방은 장비 28대와 인원 99명을 동원해 화재 발생 20여 분 만인 오전 6시 50분쯤 불길을 잡았고 그로부터 약 15분 뒤인 7시 6분쯤 불을 완전히 껐습니다.1983년 준공된 이 아파트는 당시 법령에 따라 스프링클러 전층 의무 설치 대상은 아닌 것으로 파악됐습니다.이 때문에 많은 주민이 집 안에 소화기를 비치해 두는 것으로 알려졌습니다.경찰과 소방은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)