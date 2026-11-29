인천시 옹진군 대초지도 인근 해상에서 예인선과 어선이 충돌해 어선 선원이 실종됐습니다.



정부는 인명 구조에 최선을 다하라고 긴급 지시를 내렸습니다.



오늘(29일) 인천해양경찰서에 따르면 오전 8시 30분쯤 인천 대초지도 북쪽 해상에서 300t급 예인선과 9.77t급 어선이 충돌했습니다.



이 사고로 어선에 혼자 타고 있던 선원이 실종돼 해경이 수색 작업을 벌이고 있습니다.



해경은 사고 해역에 경비함정 5척, 연안구조정 3척, 특공대, 구조대 등을 파견해 수색 및 구조 작업을 벌이고 있습니다.



인천 옹진군 해역에서의 선박 충돌사고를 보고 받은 한성숙 국무총리도 오늘 "해양수산부와 해양경찰청은 경비함정 및 주변 운항 중인 어선과 공조해 인명 구조를 최우선으로 하고, 정확한 승선원을 확인하는 데에 가능한 모든 조치를 취하라"고 긴급 지시를 내렸습니다.



행안부와 국방부, 인천광역시도 현장 구조활동에 적극 협조하라는 주문도 덧붙였습니다.



또, 소방청에는 해상 구조활동과 협조 체계를 구축해 육상으로 이송되는 환자들에 대해 응급 구호 조치를 지원하라고 지시했습니다.



한 총리는 이어 "해상 수색 작업 진행 중 2차 사고의 위험성이 큰 만큼, 현장 구조대원의 안전에도 만전을 기하라"고 당부했습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)