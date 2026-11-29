▲ 서울광장 스케이트장 조감도

올겨울 서울광장 스케이트장은 금·토요일 자정을 넘겨 운영합니다.또, 덕수궁을 바라보며 스케이트를 즐길 수 있는 개방형 공간으로 조성됩니다.서울시는 다음 달 18일 서울광장 스케이트장 개장을 앞두고 시설 조성에 착수했다고 밝혔습니다.스케이트장은 내년 2월 9일까지 54일간 운영됩니다.이용료는 스케이트화와 헬멧, 무릎보호대 대여 비용을 포함해 1회 1천 원으로 2004년 첫 개장 당시와 같습니다.올해는 야간 운영시간이 확대됩니다.금요일은 지난해보다 3시간, 토요일은 1시간 30분 연장해 다음 날 새벽 12시 30분까지 운영합니다.성탄전야(12월 24일)와 송년제야(12월 31일)에는 다음 날 새벽 1시까지 문을 엽니다.덕수궁 방면을 개방하고 부대시설에 투명 외벽을 적용해 도심 경관을 감상할 수 있게 됩니다.서울시는 올해 처음으로 스케이트장 자체 브랜드 '서울 온 아이스'(SEOUL ON ICE)를 선보입니다.서울시 마스코트 해치의 캐릭터 상품을 판매하는 굿즈숍과 전국 각지의 딸기 및 가공품을 판매하는 '딸기 아이스마켓'도 운영합니다.LED 전광판으로 생일 축하와 프러포즈 등 시민들의 사연을 소개하는 이벤트와 성탄전야·송년제야·설 연휴 문화행사도 마련합니다.외국인 관광객은 네이버 예약의 여권 본인 인증 기능을 활용해 사전 예약할 수 있습니다.안전 관리도 강화합니다.서울시는 전국 야외 스케이트장 최초로 스포츠안전재단의 '스포츠이벤트 안전경영시스템' 인증을 추진합니다.회차당 입장 인원은 최대 600명으로 제한하고 간호사와 구급차를 상시 배치합니다.기상 악화나 미세먼지 비상저감조치 시행, 초미세먼지 경보 발령 시에는 운영을 중단합니다.지난 시즌 서울광장 스케이트장 이용객은 18만 701명으로 전 시즌보다 6.3% 증가했으며 이 가운데 외국인은 4만 9천693명으로 30.4% 늘었습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)