▲ 현지 시간 지난 9월 24일 미국 뉴욕의 유엔 본부에서 열린 유엔 총회에서 화상으로 연설하는 마무드 아바스 팔레스타인 자치정부 수반

프랑스를 비롯한 서방 8개국이 팔레스타인 자치정부에 연기된 총선과 대통령 선거를 내년 1분기 안에 치를 것을 촉구했다고 AFP통신이 전했습니다.프랑스, 영국, 캐나다, 호주, 벨기에, 룩셈부르크, 노르웨이, 폴란드 등 8개국은 현지 시각 어제(28일) 공동 성명을 내고 팔레스타인 입법부 선거와 대통령 선거가 내년 1분기 안에, 즉 내년 첫 3개월 안에 실시돼야 한다는 입장을 밝혔습니다.이들 국가는 "선거는 팔레스타인 영토의 '민주적 쇄신'에 필수적이며, 우리가 확고히 지지하는 '두 국가 해법'을 지키는 것과도 분리될 수 없다"고 강조했습니다.팔레스타인은 당초 어제 2006년 이후 20년 만의 총선을 실시하려 했지만, 마무드 아바스 팔레스타인 자치정부 수반은 이스라엘의 조치에 따른 제약과 적절한 정치적·안보적·현장 여건을 조성할 필요성 등을 이유로 총선을 내년 9월 11일로 연기해 대선과 함께 치르겠다고 지난달 발표했습니다.프랑스 등은 어제 성명에서 "팔레스타인에서 전국 규모의 선거가 마지막으로 치러진 지 20년이 지났지만, 팔레스타인 주민들은 여전히 투표를 통해 민주적으로 자신의 의사를 표현할 권리를 박탈당하고 있다"면서 "자유롭고 투명한 선거를 실시하는 것은 팔레스타인 체제의 핵심에 반드시 남아 있어야 할 민주주의 원칙을 지키는 데 꼭 필요하다"고 지적했습니다.아울러 이들 국가는 팔레스타인 자치정부에 대한 지속적인 지원이 개혁과 민주적 쇄신에 관한 약속 이행과 연계돼 있다고 강조했습니다.앞서 기드온 사르 이스라엘 외무장관은 지난달 아바스 수반이 선거 연기의 책임을 이스라엘에 돌리는 것은 자신의 책임을 회피하려는 것이라고 반박했습니다.(사진=연합뉴스)