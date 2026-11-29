▲ 현지 시간 28일 북아프리카의 스페인 영토 세우타를 방문한 파이호 스페인 국민당 대표

유럽연합(EU)에서 4번째로 큰 국가인 스페인이 현지 시각 오늘(29일) 차기 정부를 결정하기 위한 총선을 치릅니다.인구 약 5천만 명의 스페인의 등록 유권자 약 3천900만 명이 하원 의원 350명과 상원 직선 의원 209명을 뽑기 위해 표를 던집니다.전국 투표소는 오전 9시에 열어 저녁 8시에 닫습니다.이번 조기 총선은 중도좌파 사회노동당(PSOE) 정부를 이끄는 페드로 산체스 스페인 총리가 정치적 난국 타개를 위해 승부수로 던진 것입니다.2018년 취임 이래 세계적 극우 득세에 맞선 유럽의 대표적인 좌파 지도자로 자리매김한 산체스 총리는 중요한 고비마다 정치 생명을 건 결단을 내리며 위기를 헤쳐온 노련한 정치인입니다.이번 총선에서도 그는 사회노동당 정부가 8년간 이뤄온 '사회적 진보'를 지켜내야 한다는 취지의 운동을 펼쳐 왔습니다.산체스 총리는 지난 27일 마지막 선거 유세에서도 "우리가 질 거라는 상상은 되지 않는다"며 막판 뒤집기로 승리할 것이라고 자신했습니다.그의 재임기 스페인 경제는 양호했던 것으로 평가됩니다.올해 스페인의 경제 성장률 전망치는 2.6%로, 유로존 평균 전망치 1.2%의 두 배를 넘습니다.그러나 산체스 총리는 측근 부패 스캔들에 더해 2024년 발렌시아 홍수 참사, 작년 대규모 정전, 올해 잇단 고속열차 참사, 세우타 이주민 집단 유입 사태를 비롯한 이민 위기로 곤경에 처했습니다.가장 뜨거운 이슈는 주택난과 물가 상승입니다.올가을 평생 살아온 집에서 87세 노인이 쫓겨난 사건을 계기로 주거난 항의 시위에 불이 붙었고, 정부가 내놓은 세입자 보호 강화 법안이 야권 반대로 부결되자 산체스 총리는 분노 여론을 지렛대로 삼으려 조기 총선을 발표했습니다.그러나 8년간 국정을 끌어온 산체스 정부에 주택난 분노 여론이 유리하게 작용할 수만은 없는 실정입니다.전국적 주택 부족분이 70만∼75만 채에 달하는 것으로 추산되고, 2015년 이후 10년간 집값과 임대료는 80% 이상 올랐습니다.평균 임대료가 청년 평균 급여의 98.7%에 달한다는 조사 결과도 있습니다.지난 11일에는 주택난 등에 항의하는 2012년 이후 첫 총파업이 벌어졌으며, 노조 추산 수백만 명이 참여했습니다.최근 여론조사에서는 보수 성향의 제1야당 국민당(PP)과 극우 복스가 사회노동당을 비롯한 좌파에 계속해서 앞섭니다.22일 유로뉴스가 여론조사 4건을 종합 분석한 결과, 국민당이 127∼133석으로 하원 최대 다수당 지위를 유지하고 사회당은 98∼119석, 복스는 63∼80석을 차지할 걸로 예상됐습니다.국민당과 복스를 합치면 190∼210석으로, 하원 과반(176석 이상)을 여유 있게 달성할 수 있다는 전망입니다.2023년 조기 총선에서도 국민당은 최다 의석(137석)을 얻었지만, 당시엔 복스(33석)와 합쳐도 과반에 미치지 못했습니다.반면, 사회노동당(121석)은 좌파 수마르(31석), 지역 분리주의 성향 소수 정당들과 손을 잡고 정부를 구성할 수 있었습니다.그러나 수마르의 후신인 광범위전선이 한 자릿수 안팎의 의석을 얻는 데 그칠 것으로 전망되는 등 좌파 진영은 고전하고 있습니다.실제로도 여론조사와 비슷한 총선 결과가 나오고 국민당이 복스와 연립정부 구성에 합의한다면 산체스 총리는 8년 만에 알베르토 누녜스 페이호 국민당 대표에게 정권을 내주게 됩니다.페이호 대표는 '무능하고 부패한 지도자들에 맞선 냉철한 행정가'로 자처하면서 산체스 정부에 대한 공세를 펼쳐 왔습니다.그는 27일 마지막 유세에서도 "진실과 품위, 양질의 거버넌스"의 새 정치 시대를 열겠다고 약속했습니다.보수·극우 연립정부가 현실화하면 스페인에서는 1975년 프랑코 독재 종식 이후 51년 만에 처음으로 극우 정당이 중앙정부에 참여하게 됩니다.라틴어로 '목소리'라는 뜻의 '복스'는 국민당 강경 우파 세력이 이탈해 2013년 만든 정당입니다.2019년 4월 총선에서 처음으로 하원에 진출했으며, 이번 총선을 앞두고 다시 세력을 확대하고 있습니다.지방에서도 국민당과 손을 잡고 정부에 진출했습니다.산티아고 아바스칼 대표가 이끄는 복스는 스페인 민족주의를 주창하고 유럽통합에 회의적인 전형적인 극우 정당입니다.독일 극우 독일대안당(AfD)과 마찬가지로 이주민을 추방해야 한다는 '재이주'를 주장하며 도널드 트럼프 미국 대통령의 선거구호 마가(MAGA)와 비슷하게 '다시 스페인을 위대하게'라는 슬로건을 내세워 '국가 우선주의'를 외칩니다.이그나시오 가리가 복스 사무총장이 27일 마지막 유세에서 "(무슬림의) 부르카와 할랄을 줄이자"고 말하자 큰 함성이 쏟아졌다고 BBC 방송은 전했습니다.산체스 정부는 이민으로 노동력 공급을 강화해 경제를 활성화한다며 비교적 관대한 이민 정책을 펼쳐 왔지만, 세우타 이주민 난입 사태와 카나리아제도 이주민 급증 등으로 이민에 대한 경계심이 커진 상태입니다.복스와 국민당 모두 산체스 정부의 이민 정책에 공세를 벌여 왔습니다.국민당은 대규모 추방을 주장하는 복스보다는 온건하나 이민 통제 강화에는 목소리를 높여 왔습니다.유럽 좌파 지도자의 선봉에 섰던 산체스 총리가 물러나고 보수·극우 연합이 정권 교체에 성공하면 내년 프랑스, 이탈리아, 폴란드 등 주요국 선거가 줄줄이 예정된 유럽에서 우경화의 신호탄이 될 수 있습니다.이는 유럽연합(EU) 통합에 적신호로 작용할 전망입니다.(사진=연합뉴스)