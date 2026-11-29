▲ 지난 6월 9일 북한 평양에서 만난 시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 김정은 북한 국무위원장

김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 초순께 중국에서 정상회담을 갖는 방안이 부상하고 있다고 교도통신이 오늘(29일) 보도했습니다.교도는 외교 소식통을 인용해 김 위원장이 중국 내 여러 도시를 방문하는 방향으로 검토가 진행 중이라고 전했습니다.이 매체는 28일 밤 북한과 중국을 잇는 중국 단둥 내 압록강철교(중국명 중조우의교) 주변에 공사용 가림막이 설치됐으며 이는 27일 오전까지만 해도 없던 시설이라고 전했습니다.지난해 9월 김 위원장이 전용열차를 타고 단둥을 거쳐 중국을 방문했을 때도 철로 주변에 가림막이 설치됐습니다.또, 열차가 통과하기 직전 인근에 있던 사람들에게 자리를 뜨라는 요구가 있었습니다.이는 김 위원장에 대한 테러 방지 목적으로 알려졌습니다.압록강철교를 바라보는 단둥의 주요 호텔도 어제 오후부터 예약을 중단하는 등 평소와 다른 기류가 감지되고 있습니다.현재 단둥의 중롄(中聯) 호텔은 28일 오후부터 다음 달 4일까지 객실 예약이 불가능한 상태입니다.관련 배경을 문의하자 호텔 관계자는 "단체 예약으로 만실"이라며 "다음 달 5일부터 예약이 가능하다"고 답변했습니다.중롄호텔은 압록강 철교와 북한 신의주 일대를 조망할 수 있는 곳입니다.과거 북한 최고지도자의 방중에 앞서 객실 예약이 제한되거나 기존 예약을 취소시킨 전례가 있습니다.단둥에서 잇따라 김 위원장의 방중 사전 준비 작업으로 볼 만한 동향이 포착되면서 시진핑 주석과의 만남이 이뤄질 경우 두 정상이 어떤 의제를 다룰지도 주목됩니다.특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 북미 정상회담에 대해 의욕을 나타내는 가운데 북한과 중국 정상이 만나 북미 회담 개최 여부 등 대미 외교 전략을 논의할지에 각국의 시선이 쏠리고 있습니다.트럼프 대통령은 이달 중순 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 김 위원장과 회담하겠다는 의지를 강하게 내비쳤으나 성사되지 않았습니다.APEC에서 양자 회담한 트럼프 대통령과 시 주석은 다음 달 14∼15일 미국 플로리다에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 재차 회담할 가능성이 있습니다.다음 달 북중 정상회담이 열린다면 지난 6월 시 주석의 방북 이후 처음이 됩니다.이달 19일 선전 APEC을 계기로 열린 사상 첫 미중러 정상회담에서 한반도 문제가 의제로 다뤄진 것으로 전해진 만큼 당시 논의 내용을 바탕으로 북중 정상 간 전략대화가 오갈 것으로 보인다고 교도통신은 관측했습니다.김 위원장은 지난달 24일 최근 새로 개통한 신압록강대교를 차량으로 건너 중국 단둥을 전격 방문해 시 주석의 '책사'로 알려진 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석 등을 만나고 당일 귀국했습니다.김 위원장이 조만간 추가로 중국 방문에 나설 가능성이 대두되자 정부와 정보당국은 예의주시하는 모습을 보였습니다.국가정보원은 김 위원장의 방중이 임박했다는 보도에 대한 질의에 "여러 동향을 주시 중"이라고 어제(28일) 밝혔습니다.청와대는 시 주석이 APEC을 계기로 열린 한중 정상회담에서 김 위원장 방중 가능성을 언급했다는 언론 보도와 관련해 "보도된 취지와 같은 언급은 없었다"며 구체적 논의 내용 확인을 피하면서도 "북중 관계 동향을 예의주시하고 있다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)