▲ SSG 랜더스 새 아시아쿼터 이와시타

프로야구 SSG 랜더스는 29일 새 아시아 쿼터 선수로 일본프로야구(NPB) 출신 오른손 투수 이와시타 다이키(30)를 영입했다고 밝혔습니다.SSG는 "이와시타와 총액 15만 달러에 계약했다"며 "내년 1월 스프링캠프를 통해 합류할 예정"이라고 전했습니다.이와시타는 2014년 지바 롯데 머린스에 입단한 뒤 2025시즌까지 NPB에서 141경기 25승 21패 17홀드 평균자책점 3.84의 성적을 냈습니다.2026시즌엔 일본 독립리그 이시카와 밀리언스타스에서 뛰었으며, 19경기에 선발 등판해 8승 2패 평균자책점 3.18, 탈삼진 110개를 기록하며 시즌 최우수선수상(MVP)을 받았습니다.SSG 구단은 "이와시타는 최고 시속 153㎞의 직구를 던지고 수직 무브먼트가 빼어나다"며 "고속 포크볼과 슬라이더를 겸비해 충분히 경쟁력을 보일 수 있을 것"이라고 설명했습니다.또한 "올해 9월 마지막 등판 경기에서 9이닝 완투를 하는 등 건강한 몸 상태를 유지했다"며 "새 시즌 팀 불펜에 힘을 보탤 즉시 전력감의 선수"라고 평가했습니다.SSG는 기존 아시아 쿼터 타케다 쇼타와는 작별했습니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)