▲ 월드태권도 그랑프리 파이널 여자 49㎏급에서 우승한 김향기의 세리머니 모습

한국 여자 태권도 경량급의 기대주 김향기(한국체대)가 한 해 최강자를 가리는 그랑프리 파이널에서 생애 첫 세계 무대 우승을 이뤄냈습니다.김향기는 28일(현지 시간) 카자흐스탄 아스타나 마샬 아츠 팰리스에서 열린 2026 월드태권도 그랑프리 파이널 첫날 여자 49㎏급 결승에서 비올레타 디아스 아리바스(스페인)를 라운드 점수 2-0(6-2 8-2)으로 꺾고 금메달을 획득했습니다.지난달 파리 그랑프리에서 대회 처음으로 결승에 진출해 은메달을 목에 건 김향기는 불과 한 달여 만에 그랑프리 파이널 정상에 올랐습니다.올해 몽골 울란바토르에서 열린 아시아태권도선수권대회에서 성인 국제 무대 첫 우승을 차지한 김향기는 파리 그랑프리 준우승에 이어 그랑프리 파이널까지 제패하며 세계 정상급 선수로 발돋움했습니다.이날 결승 상대 디아스는 올해 로마 그랑프리 16강과 파리 그랑프리 8강에서 김향기가 두 차례 모두 승리했던 선수입니다.김향기는 이날도 1, 2라운드 모두 한 차례도 리드를 내주지 않고 우승을 확정했습니다.이번 우승으로 김향기는 세계태권도연맹(WT) 여자 49㎏급 올림픽 랭킹 1위까지 바라보게 됐습니다.남자 68㎏급 장준(한국가스공사)은 짜릿한 역전승으로 동메달을 보탰습니다.준결승에서 아드리안 비센테 윤타(스페인)에게 라운드 점수 0-2(13-18 5-21)로 패한 장준은 동메달 결정전에서 술레이만 알라필리프(프랑스)를 2-1(8-14 12-3 15-15 우세승)로 꺾었습니다.마지막 3라운드에서 종료 직전 상대의 감점으로 15-15 동점을 만들었고, 최근 개정된 WT 경기규칙에 따라 해당 라운드에서 선취점을 올린 장준이 우세승을 거둬 극적으로 동메달을 챙겼습니다.올해 무주와 파리 그랑프리에서 연속 우승한 같은 체급의 올림픽 랭킹 1위 문진호(한국체대)는 16강에서 탈락했습니다.2024 파리 올림픽 금메달리스트인 여자 57㎏급 김유진과 2026 나고야·아시안게임 챔피언인 여자 67㎏초과급 송다빈(이상 울산광역시체육회)은 각각 8강에서 무릎 꿇었습니다.여자 49㎏급 이유민(관악고)도 8강에서 져 메달 획득에 실패했습니다.(사진=세계태권도연맹 제공, 연합뉴스)