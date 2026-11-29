▲ 시프린(왼쪽)과 우승 차지한 앨리스 로빈슨

미케일라 시프린(미국)이 2년 전 큰 부상을 겪은 코스에서 월드컵 대회전 은메달을 목에 걸며 시즌 첫 입상을 기록했습니다.시프린은 29일(한국 시간) 미국 버몬트주 킬링턴에서 열린 2026-2027 국제스키연맹(FIS) 알파인 월드컵 여자 대회전 경기에서 1·2차 시기 합계 2분03초13의 기록으로 앨리스 로빈슨(뉴질랜드·2분03초02)에 이어 2위에 올랐습니다.지난달 오스트리아 죌덴에서 열린 월드컵에 이번 시즌 처음으로 출전해 7위에 자리했던 시프린은 한 달 만에 나선 대회에서 시상대에 섰습니다.시프린은 자신의 월드컵 통산 총 메달을 169개로 늘렸습니다.그는 월드컵 대회전에서는 통산 22승을 거뒀고, 이를 포함해 대회전 메달은 45개입니다.킬링턴은 시프린이 2024년 11월 대회전 경기를 치르다가 넘어져 부상을 당한 곳입니다.당시 찰과상을 입은 그는 근육 안쪽 출혈로 인한 혈종 제거 수술을 받아 두 달가량 자리를 비웠고, 복귀 이후에도 한동안 후유증을 겪었습니다.이후 2년 만에 이 장소에 돌아온 시프린은 이날 1차 시기에서 1분01초23으로 1위에 올랐으나 2차 시기에서 로빈슨에게 역전을 허용했습니다.로빈슨은 지난해 12월 스위스 생모리츠에서 열린 슈퍼대회전 경기 이후 약 1년 만에 월드컵에서 정상에 올라 통산 8승째를 수확했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)