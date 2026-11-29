▲ 브렌트퍼드에 완패한 맨유 선수들

사령탑까지 바꿨으나 추락하는 맨체스터 유나이티드(맨유)는 조금도 달라지지 않았습니다.맨유는 29일(한국 시간) 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 2026-2027 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 12라운드 홈 경기에서 브렌트퍼드에 0-4로 완패했습니다.브렌트퍼드의 캘럼 윌슨에게 전반 19분과 32분 연속 골을 허용한 뒤 후반 37분 크리스토페르 아예르, 추가시간 케빈 샤데에게도 실점하며 맥없이 무릎 꿇었습니다.영국 BBC 등에 따르면 맨유가 브렌트퍼드와 홈 경기에서 패한 것은 1937년 2월 이후 89년여 만입니다.물론 브렌트퍼드가 하위 리그에서 보낸 시기기 많아 이후 맨유 홈구장에서 치른 경기는 단 8차례에 불과했습니다.하지만 불과 12년 전만 해도 잉글랜드 3부 리그(리그1) 소속이던 브렌트퍼드에, 그것도 안방에서 대패를 당해 맨유로서는 충격이 클 수밖에 없습니다.브렌트퍼드는 1909년부터 1978년까지 69년 동안 승리하지 못했던 브리스틀 시티를 넘어서 맨유 원정 경기 최장 기간 무승을 기록 중이었습니다.마우리시오 포체티노 감독에게 새로 지휘봉을 맡겨 치른 첫 경기였던 지난 23일 리버풀과의 원정 경기에서도 0-4로 참패했던 맨유는 리그 2경기 연속 무득점에 4골 차 패배라는 굴욕을 당했습니다.포체티노 감독은 2003년 8월 울버햄프턴 원더러스의 데이브 존스 감독 이후 프리미어리그 역사상 첫 두 경기에서 모두 4골 차 이상으로 패배한 두 번째 사령탑이라는 불명예도 뒤집어썼습니다.경질된 마이클 캐릭의 후임으로 긴급 투입된 포체티노 감독은 26일 스포르팅(포르투갈)과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전 원정 경기(2-2 무)를 포함해 맨유 사령탑 부임 후 3경기째 승리를 지휘하지 못했습니다.리그 10경기 연속 무승(5무 5패) 부진을 이어간 맨유는 승점 8(1승 5무 6패)로, 20개 팀 중 강등권(18∼20위)인 19위에 머물렀습니다.한 경기를 덜 치른 최하위 크리스털 팰리스와는 승점 1점 차이입니다.맨유는 올 시즌 개막 이후 12경기에서 매 경기 실점했습니다.맨유가 잉글랜드 최상위리그 개막 후 12경기에서 단 한 번도 무실점 경기를 치르지 못한 것은 1930-1931시즌 이후 96년 만입니다.1930-1931시즌은 맨유가 개막 12연패라는 최악의 출발을 보인 끝에 최하위로 시즌을 마쳐 2부 리그로 강등된, 구단 역사의 암흑기였습니다.올 시즌 현재 성적은 맨유가 마지막으로 2부로 떨어진 1973-1974시즌 때보다도 못합니다.당시 맨유는 개막 12경기에서 4승 2무 6패를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)