▲ 메츠 유니폼을 입게 된 왼팔 불펜 알렉스 베시아

미국프로야구 메이저리그(MLB) 뉴욕 메츠가 자유계약선수(FA) 시장에서 로스앤젤레스 다저스 출신 투수들을 연달아 흡수하며 마운드를 대폭 보강했습니다.29일(한국 시간) 디애슬레틱 등 현지 매체에 따르면 메츠는 다저스 출신 왼팔 불펜 투수 알렉스 베시아와 계약 기간 3년, 총액 3천900만 달러(약 521억 원) 조건에 합의했습니다.신체검사를 통과하면 계약이 최종 확정됩니다.메츠가 이번 오프시즌 다저스 출신 핵심 투수를 영입한 것은 이번이 두 번째입니다.메츠는 앞서 두 차례 사이영상을 받은 왼팔 에이스 태릭 스쿠벌을 MLB 역대 투수 최고액인 9년 4억 5천만 달러에 데려온 데 이어, 뒷문을 책임질 베시아까지 품에 안았습니다.2020년 마이애미 말린스에서 빅리그에 데뷔한 베시아는 2021년부터 올해까지 6시즌 동안 다저스 필승조로 뛰었습니다.올 시즌에는 개인 한 시즌 최다인 72경기에 등판해 58이닝을 던지며 평균자책점 2.64, 탈삼진 74개를 잡았습니다.다저스 통산 성적은 6시즌 328이닝 평균자책점 2.66, 피안타율 0.175, 이닝당 출루허용(WHIP) 1.09입니다.2021년 이후 300이닝 이상 던진 빅리그 구원투수 가운데 평균자책점 8위에 오를 만큼 안정적인 구위를 유지했습니다.이번 스토브리그에서 왼팔 불펜 보강을 최우선 과제로 삼은 메츠는 다윈존 에르난데스에 이어 베시아까지 3년 계약으로 묶으며 불펜 두께를 키웠습니다.반면 내야수 로이스 루이스를 트레이드로 영입한 것 외에 잠잠한 행보를 보이던 다저스는 스쿠벌과 베시아를 모두 메츠에 내주며 마운드 전력 누수를 피하지 못하게 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)