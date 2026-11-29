▲ 우승 직후 기뻐하는 정수빈

'신성' 정수빈(27·NH농협카드)이 김가영(하나카드)을 꺾고 프로당구 여자부(LPBA) 시즌 두 번째 정상에 올랐습니다.정수빈은 28일 경기도 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026-2027시즌 6차 투어 휴온스 PBA-LPBA 챔피언십 LPBA 결승전에서 김가영을 세트스코어 4-2(11-5 6-11 11-7 10-11 11-1 11-9)로 물리쳤습니다.이번 시즌 4차 투어(크라운해태 챔피언십) 우승 이후 48일 만에 시즌 두 번째이자 개인 통산 2승째를 거둔 정수빈은 우승 상금 4천만 원과 랭킹 포인트 2만 점을 더해 시즌 랭킹 4위에서 1위(8천305만 원)로 올라섰습니다.통산 20승과 누적 상금 10억 원 돌파에 도전한 김가영은 준우승에 머물렀습니다.두 선수는 4세트까지 한 세트씩 주고받으며 맞섰습니다.정수빈은 1세트 초구부터 2연속 뱅크샷으로 9이닝 만에 11-5로 기선을 제압했습니다.2세트를 6-11로 내준 뒤 3세트 8이닝 5-6에서 뱅크샷 포함 3득점으로 뒤집어 13이닝 만에 11-7로 이겼습니다.4세트에서는 4이닝 만에 10점에 도달했으나 10-11로 역전패했습니다.승패는 5세트에서 기울었습니다.김가영이 5이닝 동안 1득점에 묶인 사이 정수빈은 초구 뱅크샷과 1-3-1-4 연속 득점으로 6이닝 만에 11-1로 승리했습니다.6세트에서는 2-2에서 잇따라 점수를 쌓아 9-7로 앞선 뒤 행운의 뱅크샷으로 11-9 승리를 확정하고 눈물을 보였습니다.결승에서만 뱅크샷 12개를 성공시키며 40%에 육박하는 뱅크샷 비율을 보였습니다.정수빈은 경기 후 기자회견에서 "마음을 비우고 나왔는데 생각지도 못한 우승을 했다"며 김가영과 상대 전적(4승 1패)에서 앞서지만, 결승전 경험이 많은 상대가 유리할 것으로 봤다고 밝혔습니다.우승 직후 눈물을 흘린 이유로는 "시합이 빨리 끝났으면 좋을 정도로 힘들었고, 팀 동료 김민아·김보미의 목소리가 잘 들려 고마웠다"고 말했습니다.4세트 역전패 뒤 "나도 11-10으로 이길 수 있다"고 마음을 다잡았다는 그는 뱅크샷 12개 비결로 "1점과 2점 확률이 반반이면 뱅크샷을 시도한다. 많이 치다 보니 눈에 들어왔고 연습량이 비결"이라고 설명했습니다.이어 "타이틀 욕심은 크게 없지만 이번 시즌 1승을 더 하겠다"며 "아직 정상급이라고 평가받기엔 이르지만 증명하도록 노력하겠다"고 다짐했습니다.대회 한 경기 최고 애버리지를 올린 선수에게 주는 '웰컴톱랭킹'(200만 원)은 64강에서 김명희를 상대로 애버리지 1.923을 작성한 김보미(NH농협카드)가 받았습니다.(사진=LPBA 제공, 연합뉴스)