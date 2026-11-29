▲ 파더보른에 대패한 샬케 선수들

황희찬이 임대 선수로 뛰는 독일 프로축구 분데스리가의 샬케가 '승격 동기'에 기록적인 참패를 당했습니다.샬케는 28일 오후(이하 한국 시간) 독일 파더보른의 홈 디럭스 아레나에서 킥오프한 2026-2027 독일 분데스리가 11라운드 파더보른과의 원정 경기에서 1-8로 대패했습니다.전반 21분 야노 테어 호르스트에게 선제골을 내준 뒤 슈테파노 마리노에게 연속 골을 내줘 전반에 일찌감치 0-3으로 끌려간 샬케는 후반에만 5골을 더 내주고 참담한 결과를 받아 들었습니다.샬케의 득점은 0-5로 끌려가던 후반 14분 아딜 아우시슈가 넣은 만회 골이 유일했습니다.샬케가 분데스리가에서 8실점이나 한 것은 2020년 9월 바이에른 뮌헨전(0-8 패) 이후 처음입니다.샬케 구단 역사상 최다 실점 기록은 1967년 1월 보루시아 묀헨글라트바흐전(0-11 패)에서 작성된 11실점입니다.반면 파더보른은 이날 경기에서 구단 역사상 분데스리가 최다 점수 차 승리 기록을 갈아치웠습니다.종전 기록은 2014-2015시즌 함부르크를 상대로 거둔 3-0 승리였습니다.샬케와 함께 이번 시즌 분데스리가로 승격한 파더보른은 이날 경기 전까지 리그 10경기에서 8골을 넣는 데 그쳤습니다.하지만 이날 샬케를 상대로만 8골을 몰아쳤습니다.전반전 2골에 이어 후반 12분 추가골을 터트린 마리노는 분데스리가에서 해트트릭을 기록한 최초의 파더보른 선수가 됐습니다.샬케의 황희찬은 벤치에서 시작해 1-5로 뒤진 후반 24분 교체로 투입됐으나 공격포인트를 올리지 못했고, 팀의 대패를 그라운드에서 지켜봐야 했습니다.지난여름 이적시장을 통해 잉글랜드 울버햄프턴 원더러스에서 샬케로 임대 이적한 황희찬은 리그 9경기와 독일축구협회컵(DFB 포칼) 1경기에 출전했으나 득점 없이 리그에서 도움 하나만 기록 중입니다.이날 패배로 샬케(승점 7·1승 4무 6패)는 18개 팀 중 16위에 머물렀습니다.파더보른은 승점 13(3승 4무 4패)으로 10위로 올라섰습니다.수비수 김민재가 뛰는 바이에른 뮌헨은 함부르크와 원정경기에서 수적 열세 속에 0-0으로 비겼습니다.뮌헨은 전반 44분 요주아 키미히가 상대 공격수 알렉산더 뢰싱 렐레시트의 머리카락을 잡아당겨 쓰러뜨리는 바람에 레드카드를 받고 퇴장당하는 악재를 만났고 이후 10명으로 맞선 끝에 무승부에 만족해야 했습니다.김민재는 요나탄 타와 함께 중앙수비수로 선발 출전해 풀타임을 소화하며 무실점에 기여했습니다.리그 2경기 연속 무승부를 포함해 공식전 3경기 연속 무승(2무 1패)을 기록한 뮌헨은 승점 23(6승 5무)에 머물러 한 경기를 덜 치른 선두 보루시아 도르트문트(승점 24·7승 3무)와 격차가 더 벌어질 수도 있게 됐습니다.이재성(마인츠)과 정우영(우니온 베를린) 간에 성사된 짧은 '코리안 더비'에서는 마인츠가 웃었습니다.마인츠는 우니온 베를린을 안방으로 불러들여 2-1로 극적인 역전승을 거뒀습니다.전반 37분 우니온 베를린의 코너킥 상황에서 야니크 하베러에게 헤더로 선제골을 내줬으나 후반 40분 필리프 티츠의 헤더 동점골에 이어 추가시간 앙토니 카시의 결승골로 짜릿한 역전극을 펼쳤습니다.마인츠는 승점 13점(4승 1무 6패)으로 리그 11위, 우니온 베를린은 승점 7(1승 4무 6패)로 17위에 자리했습니다.이날 이재성은 교체 선수 명단에 포함됐다가 후반 33분 투입됐습니다.선발 출전한 정우영은 이재성이 교체 투입된 지 얼마 안 된 후반 38분 물러났습니다.이재성과 정우영 모두 공격포인트는 기록하지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)