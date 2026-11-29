▲ 아드리안 모레혼

미국프로야구 메이저리그(MLB) 스토브리그에서 최대어 중 한 명으로 꼽히는 아드리안 모레혼(27)이 불펜투수 역대 최고액을 받고 유니폼을 갈아입습니다.ESPN은 29일(한국 시간) 자유계약선수(FA)인 모레혼이 토론토 블루제이스와 1억 1천500만 달러(약 1천540억 원)에 5년 계약을 맺었다고 전했습니다.쿠바 출신인 모레혼은 2019년 샌디에이고 파드리스에 입단해 통산 32승 14패, 65홀드, 8세이브, 평균자책점 3.26을 기록했습니다.올 시즌은 76경기에서 86이닝을 던진 모레혼은 9승 3패 28홀드 3세이브 평균자책점 2.83을 찍었습니다.좌완 투수인 모레혼은 평균 구속 99마일(약 159.3㎞)의 강속구와 헛스윙률 56%에 이르는 체인지업, 평균 이상으로 평가되는 슬라이더 등을 지녔습니다.이 같은 평가 속에 마무리가 아닌 셋업맨이지만 역대 불펜투수 사상 최고액인 연평균 2천300만 달러를 받게 됐습니다.앞서 모레혼은 원소속팀 샌디에이고로부터 2천315만 달러의 퀄리파잉 오퍼(QO)를 제안받았으나 거절하고 FA 시장에 나와 대박 계약을 터뜨렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)