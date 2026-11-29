▲ 득점한 뒤 기뻐하는 이강인

스페인 프로축구 아틀레티코 마드리드에서 활약하는 이강인(25)이 73일 만에 침묵을 깨고 시즌 3호 골을 터뜨려 팀 승리에 한몫했습니다.아틀레티코는 29일(이하 한국 시간) 스페인 엘체의 에스타디오 마르티네스 발레로에서 열린 엘체와의 2026-2027 스페인 라리가 14라운드 원정 경기에서 3-2로 이겼습니다.리그 2연승을 거둔 아틀레티코는 승점 34(11승 1무 2패)를 쌓아 2위에 오르며 선두 바르셀로나(승점 36·12승 1패)에 승점 2차로 따라붙었습니다.엘체(승점 11·2승 5무 7패)는 20개 팀 중 강등권(18∼20위)인 19위에 머물렀습니다.이강인은 이날 훌리안 알바레스와 4-4-2 대형의 투톱으로 선발 출전해 후반 25분 로드리고 멘도사와 교체될 때까지 70분을 뛰었습니다.아틀레티코는 전반 5분 만에 알레한드로 그리말도의 페널티킥 골로 앞서 나갔습니다.그리말도가 상대 페널티지역 안에서 수비수 발에 걸려 넘어지며 얻은 페널티킥을 직접 왼발로 차넣었습니다.2분 뒤 이강인의 득점포가 폭발했습니다.아틀레티코가 상대 페널티아크 부근에서 강한 압박을 펼쳤고, 이강인이 공을 빼앗아 페널티지역 안으로 몬 뒤 왼발 슛으로 상대 골문 오른쪽에 꽂았습니다.이강인이 올 시즌 리그 14경기(11경기 선발)에 모두 출전해 기록한 3호 골(1도움)입니다.이강인이 득점포를 가동한 것은 9월 17일 오사수나와 6라운드 홈 경기(4-0 승) 이후 73일 만입니다.출전 경기로는 리그 8경기 만이자 공식전 11경기 만입니다.아틀레티코는 전반 26분 마르팀 네투에게 추격 골을 허용했습니다.하지만 전반 41분 오른쪽 측면에서 줄리아노 시메오네가 내준 크로스를 알렉스 바에나가 이어주자 알바레스가 페널티지역 안으로 몰고 간 뒤 왼발슛으로 마무리해 3-1로 앞선 채 전반을 마쳤습니다.아틀레티코는 후반 3분 만에 엘체 부바 상가레의 오른발 슈팅이 수비 맞고 굴절되면서 골문으로 들어가 다시 1골 차로 쫓겼으나 리드를 끌까지 지켜 적진에서 승점 3을 챙겼습니다.아틀레티코는 오는 12월 3일 선두 바르셀로나와 원정 경기를 치릅니다.(사진=게티이미지)