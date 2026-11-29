2021년 경기 오산시의 한 건설 현장에서 한 달여 간격으로 노동자 2명이 숨진 사고와 관련해 안전조치 의무를 소홀히 한 혐의로 기소된 원·하청업체 안전 책임자들이 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.



수원지법 형사10단독 서진원 판사는 업무상과실치사 등 혐의로 기소된 현대엔지니어링의 전직 현장소장 A 씨에게 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.



같은 혐의로 기소된 하청업체 현장소장 2명에게는 각각 징역 6개월에 집행유예 2년이 선고됐습니다.



재판부는 원청업체인 현대엔지니어링에는 벌금 2천만 원을, 하청업체 2곳에는 각각 벌금 1천만 원을 선고했습니다.



A 씨 등은 2021년 8월 26일과 10월 9일 오산시의 한 지식산업센터·물류 복합시설 신축 공사 현장에서 안전조치 의무를 다하지 않아 노동자 2명을 숨지게 한 혐의로 기소됐습니다.



숨진 30대 남성 B 씨와 50대 남성 C 씨는 서로 다른 하청업체 소속이었습니다.



B 씨는 물류센터 7층에서 크레인으로 8.8톤짜리 콘크리트 구조물을 설치하다가 사고를 당했습니다.



구조물 위에서 크레인과 연결된 와이어를 분리하던 B 씨는 와이어 1개가 분리되지 않은 상태에서 크레인이 작동해 구조물이 기울면서 10ｍ 아래로 추락했습니다.



C 씨는 같은 건물 3층 외벽에 외장재를 설치하던 중에 옥상에서 떨어진 무게 30㎏짜리 인양 장비에 머리를 맞아 숨졌습니다.



외장재를 끌어 올리던 와이어의 안전장치가 외벽에 걸리면서 장비를 받치고 있던 거치대가 파손됐는데, 거치대는 용접 자격이 없는 C 씨가 직접 제작했던 것으로 조사됐습니다.



사망 사고가 두 차례나 난 뒤에도, A 씨는 산업재해 예방 안전조치 의무 위반 사항이 84건 적발됐습니다.



A 씨 등은 재판 과정에서 B 씨가 스스로 안전대 고리를 푼 점 등을 들며 피해자들의 과실로 사고가 났다고 주장했습니다.



하지만, 재판부는 A 씨 등이 피해 노동자들의 작업 반경과 이동 경로에 비해 길이가 지나치게 짧은 안전대를 지급하고, B 씨가 작업 도중 안전대를 풀 수밖에 없는 상황을 방치한 책임이 있다고 판단했습니다.



또, C 씨가 제작한 거치대에 심각한 결함이 있었는데도 안전성을 확인하지 않은 과실 등이 있다고 결론 내렸습니다.



재판부는 "피고인들은 노동자들이 안전하게 작업할 수 있도록 할 의무가 있었음에도 이를 이행하지 않고 방치해 연달아 2명의 노동자가 사망하는 결과를 초래했다"고 설명했습니다.



다만, 재판부는 "피해자들의 유족이 피고인들에 대한 처벌을 원하지 않는 점 등을 고려했다"며 양형 사유를 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스)