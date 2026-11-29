중동발 물가 불안과 경기 부진 등으로 한동안 인상을 억제해 왔던 지방 공공요금이 연말에 줄줄이 오릅니다.



충청북도는 다음 달부터 택시 기본요금을 4천 원에서 4천700원으로 3년 만에 인상할 예정입니다.



대전시와 경남 고성군도 다음 달부터 택시 기본요금을 각각 4천300원에서 4천800원으로, 5천 원에서 5천500원으로 올립니다.



전남광주통합특별시는 전남권 22개 시·군의 택시 기본요금을 4천300원에서 4천800원으로 올리는 방안을 추진 중입니다.



상하수도 요금도 인상됩니다.



경기 용인시는 다음 달 부과분부터 가정용 상수도 요금을 1톤당 460원에서 480원으로, 하수도 요금을 700원에서 780원으로 각각 인상합니다.



경기 안성시는 내년 1월 고지분부터 하수도 요금을 평균 12.9％ 인상하고, 세종시는 내년 가정용 상수도 요금을 1톤당 710원에서 750원으로 올릴 계획입니다.



전북과 대구에서는 각각 9월, 8월 도시가스 요금이 올랐으며, 전남광주에서도 도시가스 요금 인상이 추진 중입니다.



경기 평택시는 올해 20년 만에 쓰레기 종량제봉투 가격을 올린 데 이어 내년에도 추가 인상할 방침입니다.



전북 전주시·충남 아산시·충북 제천시도 종량제봉투 가격 인상을 검토하고 있습니다.



울산에서는 29년째 동결된 공영주차장 요금이 오르고, 제주도도 공영주차장 요금 개편에 나섰습니다.



지자체들의 잇따른 공공요금 인상의 배경에는 장기간 요금 동결에 따른 경영 적자와 재정 부담이 있습니다.



지자체들은 안정적인 공공서비스 제공을 위해 요금 현실화가 불가피하다는 입장이지만, 고물가와 경기 침체에 시달리는 서민들의 가계 부담은 더욱 커질 전망입니다.



(사진=연합뉴스)