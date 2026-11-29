▲ 일론 머스크

중동 전쟁 초반 보복 타격이 이어지던 당시 이란이 걸프국 주둔 미군기지를 겨냥하면서 일론 머스크의 위성 인터넷 스타링크를 무단 이용한 것으로 드러났다고 미국 워싱턴포스트지(WP)가 현지 시간 28일 보도했습니다.지난 3월 초 미국과 이스라엘은 이란에 대한 폭격을 시작했고, 이란은 이에 대한 보복으로 중동 전역의 미군기지를 겨냥해 탄도미사일과 드론을 발사했습니다.워싱턴포스트가 인용한 소식통들에 따르면 당시 머스크의 우주기업 스페이스X는 이란이 미군을 상대로 군사작전을 수행하는 데 스타링크를 이용하고 있다는 판단을 내렸습니다.머스크는 이란이 스타링크를 무단 사용한다는 데 격분했다고 신문은 전했습니다.올여름 피트 헤그세스 미국 국방장관에게 제출된 미국 중부사령부의 기밀 보고서에도 이란이 병력의 지휘·통제와 자폭 드론 작전 등에 스타링크를 이용했다는 내용이 담겼다고 한 소식통은 전했습니다.미군이 이란의 기존 통신체계를 무력화하는 데 주력하면서 스타링크가 이란군의 대체 통신 수단이 된 것으로 보인다고 소식통은 설명했습니다.(사진=연합뉴스)