▲ 서울 남산에서 바라본 한강변 아파트 모습

지난해 10·15 대책으로 규제지역 및 토지거래허가구역이 서울 전역으로 확대되면서 외지인의 서울 아파트 매수 비중은 감소한 반면, 서울 거주자의 타 지역 아파트 매수 비중은 커진 것으로 나타났습니다.특히 서울 거주자의 경기도 아파트 매수가 크게 늘었습니다.초강력 대출 규제와 서울 아파트 전월세 물건 감소 등의 영향으로 '탈(脫) 서울' 현상이 나타났다는 분석이 나옵니다.한국부동산원의 매입자 거주지별 아파트 매매 거래 현황을 분석한 결과 지난해 10월 이후 올해 9월까지 전국에서 거래(거래 신고일 기준)된 59만 774건 가운데 서울 거주자가 타 지역 아파트를 매수한 건은 3만 8천612건으로 6.5%를 차지했습니다.직전 1년간(2024년 10월∼2025년 9월)의 비중 5.2%에 비해 1.3%포인트 높아진 것이면서 2021년 10월부터 2022년 9월까지 7.7%를 기록한 이후 동기 기준으로 4년 만에 가장 높은 수치입니다.이 가운데 지난해 10월 이후 서울 거주자의 경기도 아파트 매수 비중은 15.5%를 차지했습니다.10·15 대책 이전 1년간의 12.8%보다 높고, 역시 2021년 10월∼2022년 9월(17.6%) 이후 4년 만에 최고였습니다.서울 거주자의 원정 매입이 늘어난 것은 강력한 대출 규제로 서울 아파트 매수가 어려워지고, 비강남 등 서울 외곽 지역의 매매·전월세 등 '트리플 강세'가 이어지면서 상대적으로 저렴한 수도권으로 밀려난 것으로 풀이됩니다.이 중 10·15 대책 당시 규제지역에서 제외됐던 구리시는 서울 인접 지역인 데다 정비사업 호재까지 겹치며 최근 1년간 서울 거주자의 매수 비중이 39.0%에 달했습니다.실수요는 물론 투자 수요까지 대거 몰리면서 직전 1년의 19.0%에서 비해 서울 거주자의 비중이 2배 이상으로 늘었습니다.구리시가 올해 7월부터 규제지역과 토지거래허가구역 등 '삼중 규제지역'으로 묶였음에도 지난 8월 서울 거주자의 매수 비중은 47.2%, 9월에는 56.1%를 기록하며 전체 거래 물량의 절반 이상을 서울 거주자가 매수했습니다.광명시는 10·15 대책 전 1년은 서울 거주자의 매수 비중이 30.6%였으나 대책 후 1년은 35.8%로 증가했습니다.또, 하남시는 27.3%에서 33.9%로, 강남 대체주거지로 꼽히는 과천시는 18.6%에서 26.5%로, 남양주시는 20.9%에서 25.8%로 비중이 각각 확대됐습니다.서울 강북과 인접한 의정부시도 서울 거주자의 매수 비중이 26.6%로 직전 1년 치(20.5%)보다 높아졌습니다.이에 비해 타 지역 거주자의 서울 아파트 매수 비중은 18.73%로 직전 1년(23.03%)에 비해 4.3%포인트 감소했습니다.이는 2016년 10월부터 2017년 9월까지 기록한 18.72% 이후 동기 기준 9년 만에 최접니다.외지인의 서울 아파트 매수 비중이 줄어든 것은 지난해 10·15 대책으로 서울 아파트 전체가 토지거래허가구역으로 묶이면서 실거주 의무가 적용된 영향이 크다는 게 전문가들의 분석입니다.주택담보대출 한도가 2억∼6억 원으로 강화된 가운데 전세를 낀 매수가 불가능해지면서 외지인의 매수가 눈에 띄게 줄어든 것입니다.특히 한강벨트 지역의 외지인 매수 비중이 많이 감소했습니다.성동구의 외지인 매입 비중은 직전 1년간 24.6%에 달했으나 지난해 10월 이후부터는 14.0%로 10%포인트 넘게 줄었습니다.또, 마포구가 27.1%에서 18.8%로, 광진구가 22.2%에서 16.4%로 감소했습니다.올해 아파트값이 가장 크게 상승한 성북구도 23.3%에서 10·15대책 후 16.2%로 줄었고, 강동구는 28.4%에서 23.7%로 각각 감소했습니다.(사진=연합뉴스)