건강검진 과정에서 폐암 의심 소견을 놓쳐 환자가 적기에 치료받을 기회를 잃게 한 의사에게 법원이 수억 원을 배상하라고 판결했습니다.



부산지법 민사6부(이상윤 부장판사)는 정형외과 전문의 A 씨가 내과 의원을 운영하는 의사 B 씨를 상대로 제기한 손해배상청구 소송에서 원고 일부 승소로 판결했습니다.



재판부는 B 씨가 A 씨에게 3억 5천869만 원과 지연 이자를 지급하도록 했습니다.



또, A 씨의 생존을 조건으로 2029년 10월까지 매월 171만 8천 원을 추가로 지급하라고 명령했습니다.



A 씨는 2020년 12월 B 씨가 운영하는 의원에서 건강검진을 받고 흉부 방사선 검사 결과가 '정상'이라는 통보를 받았습니다.



하지만 1년 뒤 같은 의원에서 다시 건강검진을 받은 A 씨는 양쪽 폐에 다발성 암 전이가 의심돼 추가 검사가 필요하다는 통보를 받았습니다.



A 씨는 2022년 1월 서울의 한 병원에서 정밀 검사를 받은 결과 폐선암 4기 진단을 받았습니다.



현재 A 씨는 폐암이 뼈까지 전이돼 항암 치료를 받고 있습니다.



호흡 곤란과 수면 장애, 암성 통증 등으로 의사로서 활동하지 못하는 상태입니다.



B 씨는 진단상 과실을 인정하면서도 폐암은 개인마다 진행 속도가 다르고 다른 암에 비해 재발이나 전이가 많아 사망률이 높으므로 일찍 치료받았더라도 노동 능력을 상실했을 가능성이 있다며 손해배상 책임을 다퉜습니다.



하지만 재판부는 "흉부 방사선 검사 결과 폐 질환을 의심할 수 있는 사정이 있었음에도 검사 결과를 '정상'으로 판단한 과실이 있다"고 지적했습니다.



이어 "원고의 폐암이 1년 이상 방치된 채 진행되었으며, 그동안 폐선암의 병기가 악화해 노동 능력이 상실되는 등 원고의 재산상 손해를 발생시킬 개연성이 증명되었다고 봄이 타당하다"고 판단했습니다.



재판부는 또, 폐암이 환자마다 진행 속도가 다르지만 평균적으로 부피가 두 배 커지는 데 261일이 걸린다는 점을 고려했습니다.



이를 토대로 2020년 첫 검진 당시 A 씨의 폐암 부피가 2022년 확진 때보다 절반 이하였을 것으로 추정했습니다.



대학병원 소속 감정의도 진단 지연이 전이 가능성이나 병기 악화 가능성을 높이는 위험 요인으로 작용했을 개연성을 배제할 수 없다는 의견을 냈습니다.



재판부는 A 씨가 노동 능력을 100% 상실한 것으로 판단했습니다.



고용노동부의 임금 통계를 토대로 A 씨의 월 소득은 1천718만 원으로 산정했습니다.



다만 폐선암은 재발이 흔하고 사망률이 높아 조기에 치료했더라도 완치됐거나 전이가 발생하지 않았을 것이라고 단정하기 어렵다고 봤습니다.



재판부는 이런 점 등을 고려해 B 씨의 배상 책임을 30%로 제한했습니다.