▲ 서울 시내의 한 학원가 모습

미혼 자녀를 둔 부부 가구의 소득이 줄었는데도 학원비 지출은 7% 넘게 늘어난 것으로 나타났습니다.한동안 정체됐던 학원비 지출이 올해 2분기부터 다시 증가세를 보이는 가운데 소득 감소와 주거·교통비 부담까지 겹치면서 이들 가구의 흑자율은 3분기 기준 7년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.국가데이터처의 국가통계포털(KOSIS)을 보면 올해 3분기 미혼 자녀가 있는 부부 가구의 월평균 소득은 837만 9천 원으로, 1년 전보다 0.3% 줄었습니다.소득에서 세금, 이자 비용 등 비소비지출을 제외한 월평균 처분가능소득은 647만 천원으로 더 큰 폭인 2.9% 감소했습니다.그런데도 미혼 자녀가 있는 부부 가구의 학생 학원 교육 지출은 44만 2천 원으로, 1년 전보다 7.1% 증가했습니다.학생 학원 교육 지출은 초·중·고교생은 물론 영유아, 재수생 등 이른바 N수생의 보충·선행학습 비용을 의미합니다.가계의 사교육비 부담을 가늠할 수 있는 지표로 볼 수 있습니다.미혼 자녀가 있는 가구의 학생 학원 교육 지출은 지난해 1분기(4.6%) 이후 증가세가 꺾여 1년간 제자리걸음 하다가 올해 2분기부터 다시 증가한 것으로 나타났습니다.지난해 2분기 증가율은 0.3%에 그쳤고, 3분기에는 -0.7%를 기록했습니다.4분기 0.9%에 이어 올해 1분기에도 -0.5%로 0% 안팎에서 움직였습니다.실제로 이 같은 흐름을 반영해 정부가 매년 3월께 발표하는 '초·중·고 사교육비 조사' 결과에서 지난해 사교육비 총액은 27조 5천억 원(-5.7%)으로, 코로나19 시기이던 2020년(-7.8%) 이후 5년 만에 감소세로 돌아섰습니다.그러나 학생 학원 교육 지출이 올해 2분기(42만9천원) 5.2% 늘어난 데 이어 2분기 연속으로 늘어나고, 증가율까지 확대된 만큼 사교육비 총액 역시 다시 불어날 가능성이 커졌습니다.미혼 자녀 수별로 보면 1명인 가구의 학생 학원 교육 지출은 5.3% 늘어난 18만 5천 원으로 집계됐습니다.미혼 자녀가 2명 이상인 가구의 경우 65만3천원으로, 더 큰 폭인 6.9% 증가했습니다.소득은 줄었는데도 오히려 사교육비 부담은 늘어나면서 미혼 자녀가 있는 부부 가구가 각종 소비 지출을 한 후 남는 돈은 줄었습니다.올해 3분기 미혼 자녀를 둔 가구의 흑자율(월평균 처분가능소득 대비 흑자액)은 26.9%로, 1년 전(32.0%)보다 5.1%포인트(p) 하락했습니다.흑자율은 같은 분기 기준으로 2019년(26.6%) 이후 최저였습니다.학생 학원 교육 지출 증가에 더해 양육 과정에서 필수적으로 뒤따르는 냉난방·관리비·주거비와 같은 주거·수도·광열(11.6%), 차량 구입·유지비·대중교통비 등 교통·운송(13.9%) 분야 지출 증가세가 가팔랐던 영향으로 보입니다.학생 학원 교육 지출과 같은 사교육비 확대는 출산율 반등의 대표적인 걸림돌로 꼽힙니다.최근 출산율이 반등하고 있지만 사교육비 등 자녀 양육 부담이 지속적인 출산율 회복의 제약 요인으로 작용할 수 있다는 지적이 나옵니다.(사진=연합뉴스)