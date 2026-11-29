▲ 재활용 종이 수집해 정리하는 고령자 (자료사진)

소득이 가장 적은 계층이 자기 뜻에 따라 처분할 수 있는 여윳돈이 5년 여만에 가장 많이 감소한 것으로 조사됐습니다.민생회복 소비쿠폰 지급 종료에 따른 기저효과에 근로소득 감소까지 겹친 영향으로 보입니다.반면 소득 상위 10% 가구의 처분가능소득은 4분기 연속 증가해 대조를 이뤘습니다.국가데이터처 가계동향조사 결과를 보면 전국 가구를 소득 수준에 따라 10개 계층으로 구분했을 때 하위 10%에 해당하는 1분위 올해 3분기 처분가능소득은 63만 7천155원으로 1년 전보다 5만 6천912원(8.2%) 줄었습니다.이 계층의 처분가능소득은 2021년 2분기에 전년 동기보다 5만 8천707원(11.5%) 감소한 후 21분기(5년 3개월) 만에 가장 큰 폭으로 줄었습니다.처분가능소득은 가구소득에서 비소비지출을 뺀 금액입니다.가구가 소비지출이나 저축 등으로 처분할 수 있는 소득, 즉 자유롭게 쓰거나 저축할 수 있는 금액으로 볼 수 있습니다.1∼10분위 가운데 처분가능소득 감소율은 1분위가 가장 컸습니다.반면 소득이 가장 많은 10분위(상위 10%)의 경우 처분가능소득은 3만 4천174원(0.3%) 늘었습니다.비소비지출이 27만 8천285원(8.7%) 늘었지만, 소득이 31만 2천458원(2.2%) 증가해 더 여유가 생겼습니다.이 계층은 지난해 4분기부터 네 분기 연속 처분가능소득이 증가해 나머지 1∼9분위와는 대비됐습니다.2∼9분위의 처분가능소득은 1.0∼4.2%의 감소율을 보였습니다.전체 가구의 처분가능소득 평균 감소율은 1.7%였습니다.전체 가구의 처분가능소득이 줄어든 것은 2023년 2분기(-2.8%)에 이어 13분기(3년 3개월) 만입니다.1분위의 살림에 여유가 더 줄어든 것은 소득이 3.6% 감소했고 비소비지출이 16.5%나 늘었기 때문입니다.비소비지출은 조세, 연금 기여금, 사회보험 등처럼 사실상 의무적으로 내야 하거나 다른 가구 또는 비영리단체 등으로 대가 없이 이전하는 금액 등을 의미합니다.올해 3분기 소득 감소에는 민생회복 소비쿠폰 종료가 영향을 미친 것으로 보입니다.민생쿠폰 덕에 지난해 3분기 1분위의 소득은 12.2% 늘었고 이 가운데 이전소득이 15.4%나 증가했습니다.하지만 민생쿠폰이 없는 올해 3분기는 기저 효과로 인해 이전소득이 4.5% 줄었습니다.민생쿠폰 자체는 저소득층에 경제적 도움이 되지만 종료 후 다시 살림이 빡빡해지는 것을 피하기 어려운 셈입니다.이와 별개로 1분위 근로소득도 6.3% 감소했습니다.3분기 1분위의 소비를 보면 의류·신발 등에 쓴 돈은 7.6%, 주류·담배 지출은 0.9% 줄었습니다.반면 식료품·비주류음료 지출은 4.3%, 주거·수도·광열비로 쓴 돈은 2.5% 늘었습니다.소득이 줄어든 가운데 준내구재나 생필품이 아닌 물건을 덜 사는 등 허리띠를 졸라맸지만, 전반적인 물가가 오르는 가운데 식비나 주거비로 부담을 느꼈을 것으로 풀이됩니다.실제로 3분기 소비자물가지수는 지난해 같은 시기보다 2.9% 상승했습니다.(사진=연합뉴스)