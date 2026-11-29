순찰 도중 근무지를 벗어나 지인들과 족구 시합을 한 경찰관이 중징계에 불복해 행정소송을 냈다가 패소했습니다.



광주지법 행정1부(김정중 부장판사)는 A 경위가 전남경찰청장을 상대로 낸 정직 처분 취소 소송에서 원고의 청구를 기각했다고 밝혔습니다.



재판부는 소송 비용도 A 경위가 모두 부담하라고 판결했습니다.



A 경위는 여수경찰서 관내 파출소에서 근무하던 지난해 9월 7일 순찰 도중 관할지 밖 공원으로 이동해 지인들과 약 35분 동안 족구 경기를 했습니다.



당시 A 경위는 테이저건과 무전기 등을 순찰차 바닥에 풀어놓고 옷도 운동복으로 갈아입었습니다.



A 경위의 일탈은 "경찰관이 순찰차를 세워두고 공원에서 족구한다"는 내용의 112 신고가 접수되면서 들통났습니다.



A 경위는 파출소로 복귀한 뒤 순찰 중 우연히 지인을 발견해 잠깐 족구를 했다며 상관에게 사안을 축소해 보고한 것으로 조사됐습니다.



A 경위는 정직 1개월의 중징계 처분을 받자, 단 한 번의 짧은 시간 일탈인 데다 치안 공백도 발생하지 않았기 때문에 과도한 처분이라고 주장하며 불복 소송을 냈습니다.



재판부는 "일정 시간 담당 지역의 순찰 공백을 야기하고 경찰 장구의 분실 위험을 높이는 등 원고의 비위 행위가 결코 가볍지 않다"고 판단했습니다.



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