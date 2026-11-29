1989년 전국교직원노동조합 결성 과정에서 불법 감시와 구금 등 피해를 본 교사들이 국가를 상대로 낸 손해배상청구 소송에서 법원이 정신적 피해에 대한 배상 책임을 인정했습니다.



광주지법 민사11부(홍기찬 부장판사)는 전교조 해직 교사 98명이 대한민국을 상대로 제기한 손해배상 소송에서 원고 일부 승소로 판결했다고 밝혔습니다.



재판부는 국가가 원고에게 1천500만 원씩을 지급하라고 결정했습니다.



원고들은 1989년 전교조 결성 활동에 참여했다가 정부 기관에 의한 사찰과 불법 연행, 구금 등 피해를 봤습니다.



이들은 당시 정부가 전교조 와해를 목적으로 불법 행위를 벌였고, 해임·파면·직권면직 등 처분으로 교직까지 잃었다며 인권 침해와 경제적 피해의 배상을 국가에 청구했습니다.



해당 피해 사실은 진실·화해를 위한 과거사정리위원회의 진실 규명 절차를 거쳐 인권 침해 사례로 인정받았습니다.



재판부는 "국가 기관의 감시, 집회 참가자들에 대한 불법 구타와 구금 등 행위는 행복추구권 등 인권을 침해한 불법행위에 해당한다. 상당한 정신적 고통을 당했을 것이 명백하다"고 판시했습니다.



다만, 재판부는 해직 등 인사 처분에 대한 국가의 배상 책임에 대해서는 당시 교원의 노동운동이 법률상 금지됐던 점 등을 고려해 인정하지 않았습니다.



또, 해직 기간 임금 등 재산상 손해와 정부 기관의 불법행위 간 인과 관계, 그 손해액이 구체적으로 입증되지 않았다며 관련 위자료도 기각했다.



해직된 교사들은 대부분 1994년부터 차례로 특별채용 방식으로 복직했고, 상당수는 민주화운동 관련자로 인정됐습니다.



전교조 등 교원들의 노동조합은 1999년 교원노조법이 만들어지면서 합법화됐습니다.



(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)