▲ 지난 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥지수 등이 표시되고 있다.

금융권이 10조 원대 증권시장안정펀드의 출자금 납입 문제를 논의하기 위해 주말에 투자관리위원회를 소집하는 등 펀드 가동 준비에 속도를 내고 있습니다.민간 주도 자본시장 개혁기구도 이르면 다음 주 10명 안팎의 규모로 출범할 것으로 전망됩니다.다만 금융당국은 최근 증시 변동성 확대에 따른 투자자들의 공매도 금지 요구에는 신중한 입장인 것으로 전해졌습니다.우선 오늘(29일) 오후 출자기관의 투자의사결정기구인 증안펀드 투자관리위원회가 개최됩니다.간사 역할을 맡은 한국증권금융의 소집으로 산업은행·5대 은행·증권사 ·생명보험·손해보험 등 펀드 출자 약정을 맺은 금융사들이 참석할 것으로 알려졌습니다.이어 내일엔 금융권 긴급점검회의가 금융위원회 주재로 열립니다.증안펀드는 주가 급락 시기 증권시장 안정을 위해 투입할 목적으로 증권사·은행 등 금융회사와 유관기관이 마련한 기금입니다.다만 필요할 때 자금을 납입하는 캐피털콜 방식이어서 실제 자금이 모여있는 상태가 아닙니다.따라서 출자 약정사들이 캐피털콜을 결정해 실제 자금을 납입해야 증안펀드가 가동 채비를 갖추는 셈입니다.연말 금융회사들이 회계연도 장부 결산을 앞두고 자금 납입 여력이 있는지는 변수입니다.이에 산업은행은 주초 금융사를 대상으로 자금 조달 가능성을 점검했습니다.구체적으로는 미출자 약정액 전액분에 대해 일시에 자금 조달이 가능한지 등을 타진한 것으로 전해집니다.현재 10조 7천600억 원인 증안펀드 규모를 키울지도 관심입니다.산은은 자금 조달 가능성과 함께 금융사에 증액 의향과 가능한 규모, 자금 마련에 드는 예상 기간도 문의한 것으로 알려졌습니다.이에 일부 은행과 보험사는 약정액 확대를 내부적으로 검토 중입니다.다만 증안펀드 출자액이 자본 건전성을 해칠 수 있다는 우려 등은 변수입니다.펀드 출자액은 위험가중자산(RWA)으로 취급돼 은행의 핵심 자본 건전성 지표인 보통주자본비율(CET1)을 낮추는 요인이 되기 때문입니다.금융사가 추가 출자를 결정하면 당국도 규제 완화를 검토할 걸로 보입니다.실제 지난 2020년 금융위원회는 증안펀드 출자에 참여한 은행·증권·보험사에 펀드 출자액에 적용되는 위험 값을 낮추는 방식으로 자본적립 부담을 덜어줬습니다.한편, 지난 26일 발표된 민간 주도 자본시장 개혁기구는 이르면 내주에 기구 구성원을 결정해 킥오프 회의를 할 것으로 보입니다.김용범 메리츠금융지주 부회장이 수장을 맡은 가운데 금융투자업계·학계·법조계 등에서 10명 안팎의 '소수 정예'로 꾸리는 방안이 검토되는 것으로 전해졌습니다.투자자 사이에서 요구가 큰 공매도 금지에는 당국이 난색을 보이는 것으로 전해졌습니다.대만 금융감독관리위원회는 지난 21일 증시 질서·안정성 유지를 위해 투자자가 공매도할 때 직전 영업일 종가보다 낮은 가격에 거래하는 행위를 금지했습니다.이에 국내에도 공매도 금지가 도입돼야 한다는 여론이 높아졌으나, 규제 강화의 실익을 따져봐야 한다는 신중론도 나오고 있습니다.외국인 투자자의 국내 증시 신뢰 문제가 주요 배경 중 하납니다.국내 공매도 규제는 지난 6월 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국(DM) 지수 편입 불발의 배경으로 꼽혔습니다.당시 MSCI는 지난해 3월 공매도가 전면 재개되면서 새롭게 도입된 시장감시규정 체계에 시장 참여자들이 상당한 운영상 부담에 직면했다고 평가했습니다.최근 증시 변동성 확대 국면에서 주요국 중 공매도 규제를 강화한 건 아직 대만에 국한된 데다, 외국인 투자자 평가 등을 고려하면 당국이 공매도 금지 카드를 선뜻 집어 들기는 어려울 것이란 관측이 나옵니다.최근의 주가 하락을 공매도가 주도하고 있다고 보기 어려운 측면도 있습니다.지난 24일 기준 한국거래소와 넥스트레이드(NXT)에서 11월 일평균 공매도 거래 대금은 1조 5천억 원으로, 올해 평균 공매도 거래대금인 2조 2천억 원을 밑돌았습니다.전일 대비 코스피 하락률이 12.1%로 올해 가장 높았던 3월 4일 당시에도 공매도 잔고 및 거래 대금 비중은 각각 0.29%(연평균 0.33%), 3.36%(연평균 4.36%)로 연평균보다 낮았습니다.당국이 공매도 금지 대신, 현행 규제 틀을 유지하며 불법 공매도 단속으로 시장 불안 심리를 잡으려 하는 것도 이런 맥락인 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)