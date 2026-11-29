▲ 지난 19일 수습세무사 실무교육이 열린 서울 서초구 한국세무사회에 교육 안내문이 붙어 있다.

2024년 세무사시험 2차 시험에서 합격 기준에 3점이 모자라 떨어진 수험생이 "정답이 잘못됐다"며 합격시켜 달라고 소송을 냈으나 패소했습니다.오늘(29일) 법조계에 따르면 서울행정법원 행정1부(양상윤 부장판사)는 A 씨가 한국산업인력공단을 상대로 낸 불합격 처분 취소 소송에서 최근 원고 패소로 판결했습니다.A 씨는 2024년 8월 치러진 제61회 세무사 자격시험 2차 시험에서 평균 점수 47.87점으로 합격선을 넘었지만, 회계학 2부 과목에서 37점을 받아 불합격했습니다.2차 시험에선 4개 과목 중 하나라도 40점에 못 미치면 탈락합니다.A 씨는 회계학 2부 과목의 4점짜리 문항 정답이 잘못됐다고 주장했습니다.그는 자신이 써낸 답이 정답이고 이에 따라 시험 점수도 41점이 인정돼야 한다며, 합격선을 넘었으므로 불합격 처분을 취소해 달라고 행정소송을 냈습니다.A 씨가 문제 삼은 문항은 식대 비과세와 관련한 '[문제3] 물음 1) (2)항'이었습니다.근로자가 회사로부터 매월 25만 원의 급식수당을 지급받으면서 야간근무 등 시간외근무로 연간 50만 원 상당의 식사를 별도로 제공받는 경우 총급여액과 근로소득금액을 계산하는 문제였습니다.소득세법 제12조 제3호 러목은 '근로자가 사내급식이나 이와 유사한 방법으로 제공받는 식사 기타 음식물 또는 근로자(식사 기타 음식물을 제공받지 않는 자에 한정한다)가 받는 월 20만 원 이하의 식사대'를 비과세소득으로 규정합니다.소득세법 기본통칙은 '다른 근로자와 함께 일률적으로 급식수당을 지급받고 있는 근로자가 야간근무 등 시간외 근무를 하는 경우에 별도로 제공받는 식사는 비과세되는 급여에 포함한다'고 정하고 있습니다.한국산업인력공단은 기본통칙에 따라 시간외 근무 때 별도로 제공받은 식사를 비과세로 보고, 매달 받은 급식수당에서도 20만 원까지 비과세로 인정했습니다.A 씨는 소득세법 조항에 따라 회사에서 식사를 한 번이라도 제공받았다면 급식수당은 과세해야 한다고 주장했습니다.법원은 A 씨 주장을 받아들이지 않았습니다.1심 재판부는 소득세법상 식대 비과세 대상에서 제외되는 근로자는 '사내급식 등으로 정기적인 식사를 제공받는 근로자'를 의미한다고 판단했습니다.야간근무 등 시간외근무 중 비정기적·일회적으로 식사를 제공받았단 이유만으로 월 20만 원 이하의 식대 비과세 혜택을 배제할 수는 없다고 본 것입니다.재판부는 소득세법이 식대 비과세 한도를 '월 20만 원'이라는 기간 단위로 규정한 만큼, 비과세 대상에서 제외되는 '식사' 역시 일회성이 아닌 정기적 식사로 해석하는 것이 자연스럽다고 설명했습니다.이어 2022년 소득세법 개정 당시 식대 비과세 한도를 월 10만 원에서 20만 원으로 상향한 취지가 근로자의 경제적 부담을 완화하기 위한 것이란 점을 짚으며 "원고 주장처럼 한 번이라도 식사를 제공받은 근로자를 비과세 대상에서 제외할 경우 비과세 대상을 과도하게 축소하는 결과에 이르게 돼 입법 목적에 반한다"고 지적했습니다.또, 소득세법이 식대 비과세 대상 근로자의 범위를 제한한 목적은 근로자가 동일한 식사에 대해 현물과 금품을 동시에 지급받아 이중으로 비과세 혜택을 받는 걸 막기 위한 것이라며, 시간외근무 때 간헐적으로 제공되는 식사는 여기에 해당하지 않는다고 봤습니다.(사진=연합뉴스)